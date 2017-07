Markdorf Erstes Werkstattgespräch für die Integration

Wie kommen Geflüchtete endgültig in Markdorf an? Mit dieser Frage haben sich einige Markdorfer bei einem ersten Werkstattgespräch in der Stadthalle beschäftigt. Ehrenamtlich Engagierte, Vertreter von Kirche, Mehrgenerationenhaus sowie Vereinen waren sich einig: Integration braucht Begegnung. Die Ideen sollen jetzt weiterentwickelt werden.

Es geht um Integration. Jene Menschen, die vor allem in den letzten beiden Jahren vor Krieg und Verfolgung geflüchtet sind und die nun in den Markdorfer Gemeinschaftsunterkünften oder bereits in eigenen Wohnungen leben, sollen sich einfinden in ihrer neuen Umgebung. Sie sollen einbezogen werden. Um das zu erreichen hat Michaela Funke, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt, zu einem sogenannten Werkstattgespräch eingeladen. Kirchen, Engagierte vom "Freundeskreis Flucht und Asyl", Vertreter vom Mehrgenerationenhaus, von Vereinen, kommunalpolitisch Engagierte und alle anderen Markdorfer sollten Ideen einbringen. Dabei ging es darum, wie nach der Ersthilfe, nach der Vermittlung von Möbeln sowie auch im Kontext von Behörden, Schulen, Verwaltung nun das endgültige Ankommen der Geflüchteten in der Gemeinde befördert werden kann.

Von der Flüchtlingsbeauftragten Michaela Funke dazu eingeladen, schilderte Kurt Rogalla beispielhaft ein mögliches Handlungsfeld. "Wo man leicht ein kleines Zahnrädchen bewegen könne", so Rogalla, damit der große Integrations-Apparat auch in Markdorf in Schwung kommt. Als Mitglied des Markdorfer Turnvereins und lange Jahre als dessen Vorsitzender, verwies Kurt Rogalla auf eine Initiative des Sportkreises Bodensee. Der betrachtet Geflüchtete als Gewinn für die Vereine. Dass junge Männer aus Afghanistan sich auch in Markdorf aktiv einbringen und dabei auch den Altersdurchschnitt einer Sportgruppe senken, erläuterte Rogalla anhand einer Volleyball-Gruppe in Leimbach. Dort finde Integration auf dem Spielfeld statt.

Ohne solche Berührungspunkte und ohne Gespräch kommt es dagegen zu Begegnungen der unerfreulichen Art, wie Rosane Dias-Brücker berichtete. Als Sozialarbeiterin bei der Stadt angestellt, begleitet die Diplom-Pädagogin Geflüchtete. Und bei einem Spaziergang sei sie mit ihrer Asylbewerbergruppe heftig beschimpft worden. Von ähnlichen Erlebnissen erzählte auch Sara Albunaya, 22 Jahre alt und angehende Zahnmedizin-Studentin. Solche Erfahrungen bewirkten, "dass wir Frauen lieber zu Hause bleiben".

Sara Albunaya, Rosane Dias-Brücker saßen in der selben Tischrunde wie Dorothea Rogalla, Kurt Rogalla, Pfarrer Ulrich Hund, SPD-Stadtrat Uwe Achilles und Ulrich Wulfert, ein pensionierter Rechtsanwalt, sowie Nayri Apranjyan, eine junge Syrerin christlichen Glaubens. Bei Besuchen in der Steibensteger Gemeinschaftsunterkunft hat die in Bermatingen praktizierende Ärztin Dorothea Rogalla erfahren, dass insbesondere bei den geflüchteten Frauen zum Teil ein Bedürfnis nach mehr Bewegung besteht. Hier, so ein Vorschlag aus der Runde, könnten Einladungen zu gemeinsamen Spaziergängen weiterführen. Unter dem Motto "Internationale Spaziergänge" wären Alt- wie Neu-Markdorfer dazu eingeladen.

Aus den anderen Tischgruppen kamen andere Vorschläge. Reinhard Nedela präsentierte den Vorschlag, dass mit Geflüchteten gegärtnert wird. Moritz Vorast aus Bermatingen beschrieb, wie hilfreich die Begleitung von Praktika sei. Gretel Schwaderer regte mehr Öffentlichkeitsarbeit an und eine engere Verzahnung mit dem, was bereits besteht. Und Dorothea Rogalla ergänzte noch die Ehrenamts-Börse, an der sich Geflüchtete einbringen können.

Irmgard Teske, Professorin an der Ravensburg-Weingarten, stark befasst mit bürgerschaftlichem Engagement, resümierte das erste Werkstatttreffen als überaus erfreulich. "Hier sind viele Ideen eingebracht worden, die wir nun weiterentwickeln können."

Über das Werkstattgespräch

Das Werkstattgespräch, zu dem die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Markdorf eingeladen hat, knüpft an den kommunalen Flüchtlingsdialog im Oktober 2016.