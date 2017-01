Markdorf Erster Lumpenball bringt ordentlich Laune

Gleich der erste Lumpenball hat den Veranstaltern aus Jungnarrenrat, Garde und Fahnenschwingern in Markdorf eine prall gefüllte Stadthalle beschert.

Das Konzept des ersten Lumpenballs ist voll aufgegangen: Eine große Tanzfläche, eine große Bar, DJ-Musik, mehrere Lumpenkapellen und eine Showtanz-Gruppe brachten die Stadthalle zum brodeln.

Nur ein älteres Ehepaar hatte ein wenig seine Probleme mit diesem Ball. Patricia Schnekenbühl und ihr Mann Rolf wollten zuerst in die Kirche und dann zum Seniorenball, hatten sich aber total verirrt. Trotzdem machten sie das Beste daraus und legten einen flotten Boogie-Woogie aufs Parkett. Das Paar war herrlich schön anzusehen. Selbstverständlich war das ältere Ehepaar nur gespielt, doch in einem hatte die betagte Dame recht: "Hier fehlt es irgendwie an Sitzgelegenheiten." Der Lumpenball sprach jedes Alter an. So waren Gäste in den Altersklassen von 16 bis 70 Jahre anzutreffen. Die jüngere Generation bis 18 Jahre musste allerdings um 24 Uhr die Veranstaltung verlassen, während die anderen Gäste bis in die frühen Morgenstunden hineinfeiern durften.

Erfreut zeigte sich das Organisations-Team aus Jungnarrenrat, Garde und Fahnenschwingern, dass es keinerlei Ausschreitungen gegeben habe und der Lumpenball sehr friedlich und gesellig verlaufen sei. So darf man sich schon auf die Wiederholung in 2018 freuen.