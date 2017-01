Markdorf Ernst Arnegger denkt ans Ende seiner Obertor-Diskussionsrunde "I mein halt"

Der Kommunalpolitiker hat die Runde einst installiert, um besser mit Bürgern ins Gespräch kommen zu können. Inzwischen sorgt ein neuer Politikstil im Rathaus zwar für mehr und bessere Informationen, Gesprächsbedarf gibt es aber immer.

Markdorf – Einmal mindestens will er noch ins Obertor einladen. Dort hat Ernst Arnegger seine Bürgerrunde moderiert, bis er aus gesundheitlichen Gründen "ein Sabbatjahr einlegen musste", wie der ehemalige Kreisrat selber sagt. Bis dahin hieß es im Abstand von etwa acht Wochen im großen Saal des Zunfthauses durchaus programmatisch "I mein halt". Offenheit und Vielfalt waren Arnegger wichtig. Niemand sollte ein Blatt vor den Mund nehmen. "Ein Konzept, mit dem wir zehn Jahre lang gut gefahren sind", betont der Moderator der Bürgerrunden.

Zum Konzept gehörte neben erwünschter Meinungsfreude und -vielfalt indessen noch etwas: die Struktur des Abends. Die war in der Regel geprägt durch die Gäste. Fachleute aus Verwaltung, Wirtschaft, Politik oder Kultur, die auf Einladung Arneggers einer aktuellen Frage aus ihrem Arbeitsbereich nachgingen, um anschließend von den "I mein halt"-Besuchern näher befragt zu werden – und um mit ihnen in die oftmals recht kontrovers geführte Diskussion einzusteigen. "Dass ich eigentlich nie einen Korb bekommen habe, hat anfangs auch daran gelegen, dass ich den meisten als Kreisrat bekannt war", blickt Arnegger auf die illustre Schar seiner Bürgerrunden-Gäste zurück. Bald jedoch war "I mein halt" durch die Berichterstattung in der Tagespresse in der Region und sogar in den Nachbarregionen bekannt.

"Das ist jetzt Vergangenheit", erklärt der Moderator. Nach 35 Jahren aktiver Kommunalpolitik im Gemeinde- und dann im Kreisrat engagiere er sich heute noch in der Kirchengemeinde – dort unter anderem für die Partnerschaft mit einer katholischen Seelsorgeeinheit im peruanischen Huancaray. Mehr Zeit als früher investiert Ernst Arnegger inzwischen in seine Familie: "Wir sind Großeltern geworden – da ist man schon gefordert als Opa." Andererseits: auf der Straße werde er immer wieder angesprochen auf seine Bürgerrunde.

Noch etwas anderes lässt Ernst Arnegger zweifeln, ob es nach der versprochenen nächsten "I-mein-halt"-Runde eine Fortsetzung geben sollte: "Der Politikstil im Rathaus hat sich doch grundlegend verändert." Von daher stehe in lokalpolitischer Hinsicht aus seiner Sicht kaum noch Bedarf, eventuelle Informationsdefizite auszugleichen. "Bürgermeister Riedmann ist doch sehr viel gesprächsfreudiger als sein Vorgänger", findet Arnegger. "Er bietet sogar eine Sprechstunde an", freut sich Arnegger. Und mögen Einzelheiten und nähere Hintergründe auch nicht jederzeit offen liegen, so sieht sich der "Bürger Arnegger" trotzdem gut informiert durch die Tagespresse.

Gesprächsbedarf sieht Arnegger gleichwohl, weshalb es möglich ist, dass "I mein halt" fortbesteht – dann aber mit deutlich größeren Abständen als bisher. "Ich war schon überrascht, wie die Entscheidung fürs Bischofsschloss gelaufen ist." Dass die Stadt das Gebäude nun vollständig in ihren Besitz genommen hat, begrüßt Arnegger ausdrücklich. Aus seiner Sicht trägt das Schloss maßgeblich zur historischen Identität der Stadt bei. Da sei es wichtig, selbst Hausherr zu sein und entscheiden zu können.

Auf einem anderen Blatt steht für Arnegger die Frage der Nutzung. "Wir sind in der Prüfungsphase, wie hoch die Investitionen sein müssen, damit das Schloss beziehungsweise die Nebengebäude die Verwaltung aufnehmen können." Weitere Fragen schlössen sich an: Was geschieht mit dem bisherigen Rathaus? Zu welchem Preis kann es verkauft werden? Wie nutzt es der Käufer? Für die bestehende Immobilie könne er sich keine andere Nutzung denn die als Rathaus vorstellen, erklärt Arnegger. Den Abriss würde er bedauern. "Das alles sind spannende Fragen", sagt er. Ob er diese Fragen zum Thema seiner nächsten Bürgerrunde macht, das will Arnegger indes nicht verraten. Genauso wenig wie den Namen seines nächsten Gastes.

Zur Person:

Ernst Arnegger (72) ist im Markdorfer Süden aufgewachsen. Er studierte Mathematik, Kunst und katholische Religion auf Lehramt und unterrichtete an einem Ravensburger Gymnasium. Von 1984 bis 1992 gehörte er für die CDU dem Landtag in Baden-Württemberg an. Acht Jahre war er Mitglied der CDU-Fraktion im Markdorfer Gemeinderat, 35 Jahre saß er im Kreistag, acht Jahre war er Kreisvorsitzender. Seine Bürgerrunde rief Arnegger 2006 ins Leben. Jenseits der Kommunalpolitik ist er ehrenamtlich engagiert. (büj)