Markdorf Erlebnisreiche erste Wochen in Kolumbien

Die 18-jährige Markdorferin Luana Hug berichtet vom Beginn ihres Freiwilligenjahres

Markdorf – Mit der Organisation „worldwide volunteers“ aus Friedrichshafen mache ich meinen Freiwilligendienst in Riohacha. Riohacha liegt direkt an der Nordküste Kolumbiens und besteht aus etwa 200 000 Einwohnern. Ich wohne dort mit einer Mitfreiwilligen aus Deutschland in einer Wohnung. In dem selben Haus lebt noch deren Gastmutter und gleichzeitig Mentorin, Yira. Sie wohnt zusammen mit ihrem Sohn und Ehemann. Außerdem ist sie die Tochter der Rektorin Elsa, in deren Schule ich mithelfe. Yira kümmert sich liebevoll um das Wohlbefinden der Mädchen und hilft ihnen auch bei Schwierigkeiten.

Ein normaler Tag für mich sieht folgendermaßen aus: Es gibt bei der Gastmutter in der Wohnung Frühstück. Dort gibt es jeden Tag in verschiedenen Versionen „Arepa“, das aus Maismehl, Salz, Wasser und Öl gemacht wird und aussieht, wie ein kleiner Pfannkuchen. Um 8.45 Uhr geht es für mich in die Schule. Hauptsächlich unterrichte ich Englisch, aber natürlich gibt es noch viel mehr zu tun. Es gibt einen kleinen Schulkiosk, in dem ich jeden zweiten Tag zu finden bin und immer abwechselnd helfe ich an den anderen Tagen in der Küche mit. Ich unterrichte drei verschiedene Klassen: Die zweite und dritte aus der Grundschule und die sechste und achte Klasse aus der weiterführenden Schule. Für diese wird jeden Freitag eine halbe Stunde Unterricht über die deutsche Kultur geboten und die Schüler können auch gleichzeitig ein paar deutsche Wörter lernen. Natürlich gibt es in der Privatschule „Gimnasio Simón Bolívar“ auch Englischlehrer, denn noch ist es meine Aufgabe, den Schülern Englisch spielerisch beizubringen, es ihnen schmackhafter zu machen und eher die Kommunikation zu fördern.

Viele Kolumbianer beenden ihre Schullaufbahn und können dann nicht wirklich auf Englisch kommunizieren. Sie müssen deshalb in Extrakurse gehen, die sich aber nicht jeder leisten kann. Mittagessen gibt es in der Schule, denn die Schule geht jeden Tag bis 15 Uhr. Die letzte Stunde in der Schule wird alles noch geputzt und saubergemacht. Den Mittag habe ich frei und somit die Möglichkeit, die Stadt, die Einwohner und deren Gebräuche kennenzulernen. Abends können wir uns in unserer Wohnung selbst etwas kochen. Samstags gehen wir morgens von 9 Uhr bis 12 Uhr zur „Casa de abuelo“, das ist eine Art Altenheim. Dort verbringen wir mit Spielen oder interessanten Gesprächen den Vormittag mit den älteren Menschen und schenken ihnen Gesellschaft, was sie sehr freut.