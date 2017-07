Markdorf Erinnerung an Stadtbrand vor 175 Jahren

Narrenzunft und Stadt haben einen Gedenkhock in Markdorf organisiert. Die Teilnehmer erinnerten an den großen Stadtbrand im Jahr 1842, bei dem 78 Gebäude zerstört und 90 Familien obdachlos wurden. Stadtarchivar Walter Hutter stellte bei dem Hock das Ausmaß der Katastrophe und die Folgen vor.

Markdorf – Das Feuer wollten sie nicht feiern. Und trotzdem sind zahlreiche Markdorfer Bürger am Dienstagabend zum Obertor gekommen. Dorthin hatten die Stadt und die Narrenzunft geladen. Vizezunftmeister Dietmar Bitzenhofer hatte angeregt, 175 Jahre nach dem großen Stadtbrand an die Schreckensereignisse zu erinnern, aber auch an den großen Zusammenhalt der Markdorfer. Ohne den hätte wohl weder den Menschen, die durch die Feuersbrunst obdachlos geworden waren, geholfen werden können, noch wäre der Wiederaufbau der zerstörten Häuser binnen nur eines Jahres denkbar gewesen. Nicht das Feuer, sondern Zusammenhalt, Beistand und Hilfsbereitschaft in der Not wurden also gefeiert.

Viele waren gekommen, Heinz Schwenninger zum Beispiel, der als einer der Ersten seinen Platz auf den Bierbänken vor dem Obertor fand. "Das ist jetzt die Zeit, bei der man mit dem Vespern beginnt", erklärte er. Tatsächlich hatte es gerade 6 Uhr geschlagen. Speck und Schwarzwurst lagen auch vor Konrad Brielmayer aus Riedheim auf dem Tisch. "Weil ich mehr über die Hintergründe erfahren will", begründete er sein Hiersein. Neben dem Hock im Kreis von Bekannten, dem einen Grund, weshalb sich Brielmayer in die Innenstadt aufgemacht hatte, versprach sich der Riedheimer Aufschlüsse über die Vergangenheit seiner Familie. Die sei erst nach dem Stadtbrand in den heutigen Teilort gezogen. Manfred Weiss ging es allein "ums gemütliche Zusammensitzen", wie er erklärte.

Andere hatten sich womöglich auch eingestellt, um die "Imperial Jazz Band" zu hören. Ein Genuss, der in Markdorf längst nicht mehr alle Tage geboten wird. Und wie zu erwarten spielten die Vollblut-Jazzer um Roland Wohlhüter keineswegs nur Moll-Töne. Nach dem "Long way to Tipperary", nach einem "Glory Hallelujah" und nachdem Roland Wohlhüter seine Trompete mit einem Sektkübel gebechert hatte, war endgültige launige Munterkeit angesagt. Das Publikum war begeistert.

Als der Regen einsetzte, gingen die Gäste ins Untertor. Hier erläuterte Stadtarchivar Walter Hutter, wie es zu dem Brand gekommen war. Das Feuer sei in der Werkstatt des Färbermeisters Baptist Preising ausgebrochen und fraß sich ungehindert durch die Stadt, weil die Löschweiher leer waren. Fast hundert Familien verloren ihre Wohnung. Das ganze Ausmaß der Katastrophe zeigte Hutter vor dem Obertor. Hier hatte die Narrenzunft den von Restauratorin Michaela Vogel recherchierten und vom Konstanzer Designer Ralf Staiger gezeichneten Übersichtsplan zum mittelalterlichen Markdorf aufgestellt.

Den Bürgermeister bewog der Plan mit dem alten Markdorf zu tieferen Überlegungen. Georg Riedmann sprach die "Relativität des Historischen" an. Für uns sei die bereits 1843 fertige Obertorstraße historisch. Etwas verschoben, liegt sie aber auf dem Schutt viel älterer Gassen.

Der Stadtbrand

Der Brand brach in der Nacht auf den 11. Juli 1842 aus. Insgesamt wurden 78 Gebäude zerstört, darunter der Blaserturm, der Glockenstuhl des Kirchturms, der Helltor-Turm, das Kornhaus und ein Schulgebäude. Das Rathaus konnten die Wehrleute gerade noch retten, es wurde aber stark beschädigt. 90 Familien wurden obdachlos, aber es gab keine Opfer zu beklagen. Der Schaden erreichte mit 25 000 Gulden eine gewaltige Höhe. Aus der gesamten Region traf in der Folge Hilfe ein. Spendengelder kamen sogar aus Norddeutschland.