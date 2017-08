Markdorf Erika Ziegler spielt seit 60 Jahren Tischtennis

Die Markdorferin Erika Ziegler trat 1957 in den Verein ein, seitdem spielt die 80-Jährige Tischtennis. Jüngst gewann sie bei der Senioren-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille im Doppel.

Der 1. März 1957 war für Erika Ziegler der Tag, an dem die damals 19-Jährige in die Tischtennisabteilung Markdorf eingetreten ist – bis 2013 blieb sie ununterbrochen Mitglied im Verein. 1959 gewann sie die erste Stadtmeisterschaft und diesen Titel erspielte sich die Markdorferin, die vor wenigen Tagen ihren 80. Geburtstag feierte, mindestens 20 Mal. "Es gab zu Beginn viele begabte Sportkameraden, von denen ich einiges lernen konnte", erinnert sie sich. Zum Tischtennis kam sie über eine Freundin, damals hat man gemeinsam in der Schlosshalle trainiert. Dass sie 60 Jahre später immer noch den Tischtennisschläger in der Hand hält, hätte sie selbst wohl am wenigsten vermutet, aber ans Aufhören hat sie eigentlich nie gedacht, bis auf eine Ausnahme. Als sie 50 Jahre alt war, brach sie sich beim Skifahren das Bein und musste ein Jahr lang pausieren. "Da habe ich schon überlegt aufzuhören, aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht kann", erzählt Ziegler. Das Umfeld, das Team, die Gegnerinnen, all das hätten ihr gefehlt.

Tischtennis bestimmt nicht nur ihr sportliches Leben, sondern auch ihr privates Glück. Ihren Mann Emil lernt sie beim Training kennen, das Ehepaar ist seit fast 60 Jahren verheiratet. Das Talent scheinen die beiden begeisterten Sportler weiter vererbt zu haben, Enkelsohn Noah spielt erfolgreich beim TC Markdorf in der Badenliga Tennis. Am Tischtennis reizt Ziegler die Tatsache, dass es eine Sportart ist, bei der man einerseits in einem Team spielt, andererseits aber das Gewinnen und Verlieren an der Platte alleine bewältigen muss. "Ich bin immer eine absolute Mannschaftsspielerin gewesen und das bedeutet für mich Zugehörigkeit und Zuverlässigkeit, das heißt, dass ich immer da war", so die 80-Jährige.

Ziegler wechselte 1969 von Markdorf zum VfB Friedrichshafen, wo sie drei Jahre in der Oberliga, der damals höchsten gesamtdeutschen Damenklasse, spielte. Nach Abstiegen in die Verbands- und Landesliga kehrte sie nach 15 Jahren nach Markdorf zurück. Bereits in ihrer Spielzeit in Friedrichshafen wurde sie mit 35 Jahren zur Seniorin. "So kommt es, dass ich seit 45 Jahren im Seniorenbereich spiele", sagt Ziegler. Es wundert kaum, dass sie den Überblick über Siege und Niederlagen, Platzierungen und Urkunden verloren hat. "Um alle ersten, zweiten und dritten Plätze zu zählen, müsste ich meine Unterlagen durchforsten." An ihren größten Erfolg kann sie sich gut erinnern. Der war 1997, als sie bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften je Platz eins in allen drei Disziplinen, Einzel, Mixed und Doppel, erreichte. Eine große Ehre war für Erika Ziegler auch die Überreichung des Alfred-Nollek-Pokals, der vom Tischtennisverband für besondere sportliche und ehrenamtliche Tätigkeit vergeben wird. Sie bekam ihn zwei Mal überreicht, schließlich war sie im Verein, im Bezirk und im Verband in verschiedenen Ämtern tätig und sportlich erfolgreich.

Neben dem Tischtennis fährt Erika Ziegler leidenschaftlich gerne Ski und sie entdeckte mit Mitte 40 das Tennis spielen. "Die Sportarten sind ähnlich, aber doch auch verschieden", beschreibt sie diese. Im Tischtennis ist sie für ihre Vorhand gefürchtet, die Rückhand war die Schwäche. "Das musste ich lernen", so Ziegler, die nicht die beste Verliererin ist. Manchmal wüsste man gar nicht mehr genau, warum man ein Spiel noch aus der Hand gegeben oder diesen einen Punkt nicht gemacht hat. So erging es ihr jüngst bei der Senioren-Europameisterschaft in Helsingborg mit ihrer Partnerin Regina Isern vom Westdeutschen TTV im Halbfinale. Im entscheidenden fünften Satz führten die Damen im Doppel bereits mit 10:7 und verloren unglücklich mit 10:12. Ziegler nahm es nach der ersten Enttäuschung sportlich: "Über die Bronzemedaille haben wir uns trotzdem sehr gefreut." Der Platz auf dem Siegertreppchen sei ein besonderes "Ergebnis, Ereignis und Erlebnis" gewesen.

Durch die Teilnahme an den internationalen Meisterschaften bereist Ziegler fast die ganze Welt. China, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland – es gibt keinen Kontinent, auf dem sie noch nicht war. Auch die europäischen Städte ergeben eine lange Liste. Wien, Prag, Rotterdam, Helsinki oder Bratislava, um nur einige zu nennen. Für den Tischtennis-Verband Württemberg-Hohenzollern hat sie die Reisen zu Welt- und Europameisterschaften der Senioren organisiert und sich um das Rahmenprogramm gekümmert. "Stadtführungen zu arrangieren, das Austüfteln von zusätzlichen Attraktionen, das macht mir fast so viel Spaß wie die Teilnahme an den Meisterschaften selbst", erklärt Erika Ziegler.

Nun stehen die Weltmeisterschaft 2018 in Las Vegas/USA und die Europameisterschaften 2019 in Budapest/Ungarn stehen an, die sie aber nicht mehr für den Verband organisieren wird. "Da kann ich dann, wenn ich will, als Einzelperson anreisen und als Spielerin antreten."

Solange Erika Ziegler fit bleibt, möchte sie weiterhin an der Tischtennisplatte stehen. In Kluftern ist sie in einer Seniorenmannschaft gemeldet und übt dort ihren geliebten Sport aus.

Zur Person:

Erika Ziegler, geboren am 7. August 1937 in Markdorf, lebt mit ihrer Familie in Bergheim. Sie ist seit fast 60 Jahren mit Emil Ziegler verheiratet, das Paar hat eine Tochter und zwei Enkelkinder. Ziegler hat 12 Jahre an der Volkshochschule Bodenseekreis gearbeitet, 1981 eröffnete sie in Markdorf ein Fachgeschäft für Tischtennis- und Tennisartikel sowie Sportbekleidung. Dieses führte sie mit ihrer Tochter bis 2008. Neben dem Tischtennis gehörten Tennis und Ski zu ihren Hobbies. 2009 gründete sie die Theatergruppe "kreuz & quer". Seit 1957 spielt sie Tischtennis, bis 2013 in Markdorf, dazwischen 15 Jahre beim VfB Friedrichshafen und jetzt beim FC Kluftern. Für ihr jahrzehntelanges Engagement im Tischtennis-Verband Württemberg-Hohenzollern bekam sie zweimal den Alfred Nollek Pokal überreicht. Sie hat über 20 Stadtmeisterschaften gewonnen und bei vielen Deutschen Meisterschaften, Bezirks- und Verbandsmeisterschaften Siege errungen. Seit 1995 hat sie an zehn Weltmeisterschaften und elf Europameisterschaften teilgenommen und die Reisen für die baden-württembergischen Sportlerkollegen organisiert. Ziegler konnte zweimal bei einer Europameisterschaft eine Bronzemedaille erringen.