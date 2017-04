Markdorf Erhabenes, Kitsch, Traum, Realität: Alex Tennigkeit zeigt in der Stadtgalerie viele Facetten

Bilder, Skulpturen und Installationen von Alex Tennigkeit sind ab sofort in der Stadtgalerie zu sehen. Bei der Vernissage am Freitagabend sprach Bürgermeister-Stellvertreter Dietmar Bitzenhofer dem Kunstverein seinen Dank für die neue Ausstellung aus.

Alex Tennigkeit, Malerin aus Berlin, stellt in der Markdorfer Stadtgalerie, Ulrichstraße 5, Bilder, Skulpturen und Installationen aus. Am Freitagabend war die Vernissage. Die Eröffnungsrede hielt Martin Oswald. Und der Kunstprofessor gratulierte. Indem sich der Markdorfer Kunstverein an die Bilder von Alex Tennigkeit gewagt habe, sei nun in der Stadtgalerie Gelegenheit, einer "der ganz großen Malerinnen in der aktuellen Kunstszene zu begegnen".

Martin Oswald, Lehrer an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, versprach seinen Zuhörern eine lohnenswerte Ausstellung. Eine Ausstellung, die auch den wiederholten Besuch verlangt. Denn Alex Tennigkeits Arbeiten seien aufgeladen. Einerseits reichere die Malerin ihre Bilder mit kunsthistorischen Zitaten an. Auf dem eigens für die Markdorfer Ausstellung entworfenen Gemälde "Die Renaissance ist vorbei" zum Beispiel begegnen Figuren, die auch auf Leinwänden des 15. und 16. Jahrhunderts zu finden sind. Tennigkeit rückt sie jedoch in ganz neue Kontexte, was die andere Seite bezeichnet. Sie positioniert die Figuren um ihr Selbstporträt. Sie konfrontiert dies mit Luftbildern vom verwüsteten Palmyra. Und sie verknüpft somit Vergangenes mit Gegenwärtigem. Sie bindet Mythisches, Religiöses an Persönliches. Vor allem aber bringt Tennigkeit Kultur und Alltag zusammen. Als erhaben Angesehenes trifft auf Kitsch, Realität auf Traum. "Bei jedem Betrachten", so fasste Oswald seine eigene Erfahrung vor Tennigkeit-Arbeiten zusammen, "begegnet einem Neues."

Es begegne aber auch sehr viel "Irritierendes, Drastisches und Provozierendes", erklärte der Kunstprofessor. Das hatte zuvor schon Dietmar Bitzenhofer erwähnt, als er sich in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister beim Kunstverein für die Ausstellung bedankte. Vorsitzender Bernhard Oßwald gab diesen Dank weiter an das Team, das die Tennigkeit-Ausstellung vorbereitet hatte. Er merkte zudem an, was den Verein zur Einladung der Künstlerin bewogen habe. "Die kann noch malen", sagte Oßwald. Solche Anerkennung ließe sich übertragen auf Hanna Loebermann, die Sängerin in dem die Vernissage begleitenden Ensemble. Die nämlich kann noch singen.