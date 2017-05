Markdorf Ergreifende Lobgesänge: "New Spirit Gospel Choir" singt zugunsten der Mittleren Kaplanei

Die Erlöse aus dem Benefizkonzert mit dem "New Spirit Gospel Choir" kommen dem Bauprojekt Mittlere Kaplanei zugute.

Ist es ein Flehen? Ist es ein Hilferuf? Dieses Herr, halte mich, "Lord, hold me", das sie da singen. Von beidem ist es wohl ein bisschen. Vor allem aber ist es jubilierend fröhliche Gewissheit, dass das Rufen erhört wird. Gleichwie, der Herr wird Halt geben. Etwa der Sängerin, deren Solo so zärtlich klingt, als sei es ein Liebeslied: "Because I need you", weil ich dich brauche. Halt gewähren wird der Herr indes auch dem gesamten Chor, dem "New Spirit Gospel Choir", der ein Benefizkonzert in der Kirche St. Nikolaus gibt.

Ausgelassen, heiter, überaus temperamentvoll zeigt sich das Ensemble. So laut und so dynamisch mitunter, dass solche Klänge beinahe erstaunen müssen – unter dem ehrwürdigen Kirchengewölbe. Doch dort sitzt einer und wiegt seinen Kopf, begleitet die Musik mit feinem Lächeln. Seine Augen leuchten. Es ist Bischof Gilberto Gomez aus Abancay im fernen Peru. Seine Exzellenz ist zu Besuch in der Gehrenbergstadt, ein Abstecher bei den deutschen Partnern von Huancaray, einer der Gemeinden seiner Diözese, eingeschoben nach seiner Begegnung mit Papst Franziskus in Rom und weiteren Reise-Stationen. Dem Bischof gefällt die Musik der überwiegend weiß gekleideten Sängerinnen und Sänger sowie ihrer dreiköpfigen Band offensichtlich. Eine höhere Billigung seitens der Kirche können sie, die stark rhythmen-orientierten, sehr dynamischen Klänge also kaum bekommen.

Breite Anerkennung in der Szene ist dem Wiesbadener "New Spirit Gospel Choir" schon seit Langem gewiss. Davon zeugen erste Plätze bei den einschlägigen Wettbewerben und Festivals. Davon zeugt darüber hinaus die begeisterte Resonanz, die die 18 Sängerinnen und Sänger aus dem Rheingau bei ihren Auftritten während einer USA-Tournee erfahren haben, was nicht weiter verwundert. Es braucht kaum des Zuhörens. Allein schon diese ergriffenen Gesichter, diese Bewegtheit im Chor steckt das Publikum in der St.-Nikolaus-Kirche an. Erst recht bei den Lobgesängen. Da wird mitgeklatscht, ohne langes Bitten. Das "Sing, sing, sing", wie es in einer Liedzeile heißt, bleibt aber dem Chor vorbehalten. Denn der kann das besser. Es reicht vollauf, dass alle diese besondere Atmosphäre verspüren. Und sich für soviel musikalische Fülle mit einer gewissen Spenden-Großzügigkeit für das Bauprojekt Mittlere Kaplanei revanchieren.