Markdorf Erfolgreiche Spendenaktion der Soroptimistinnen zu Ostern

Mit dem Pilotprojekt Osternestfreude des Soroptimist Clubs Friedrichshafen/Bodensee zusammen mit Edeka Sulger, dem Mehrgenerationhaus und der Diakonie können kleine Wünsche von bedürftigen Seniorinnen und Senioren in Markdorf erfüllt werden.

Wünsche von Seniorinnen und Senioren erfüllen die Soroptimistinnen in Kooperation mit Edeka Sulger, dem Mehrgenerationhaus (MGH) und der Diakonie zu Ostern in Markdorf. 30 Seniorinnen und Senioren dürfen sich auf Gutscheine aus der Aktion Osternestfreude freuen, die von Markdorfern gespendet wurden. Zudem kamen bei der Aktion bisher 230 Euro allgemeine Spenden zusammen, die nach Abzug der Kosten, ebenfalls für diesen Zweck verwendet werden sollen, wie Agnes Schröder vom Soroptimist Club Friedrichshafen/Bodensee am Donnerstag im MGH berichtete.

Angestoßen hatten die Aktion die Soroptimistinnen. Hintergrund für die Idee war die Weihnachtsbaumaktion, die von den Soroptimistinnen seit Jahren für aus ärmeren Verhaltnissen stammende Kinder veranstalten. Die Soroptimistinnen wollten so etwas auch für Senioreninnen und Senioren zu Ostern anbieten. Zu Edeka Sulger bestand Kontakt, weil das Unternehmen ursprünglich bei der Weihnachtsbaumaktion mitmachen wollte, berichtete Melanie Kerler-Otterberg (Edeka). Aber auch Kontakt mit bedürftigen Seniorinnen und Senioren sollte hergestellt werden, auch um die durchaus bestehende Scheu vor der angebotenen Hilfe zu nehmen. So kamen zu dem Pilotprojekt das Mehrgenerationenhaus und die Diakonie hinzu, erläuterten Waltraud Zeller-Fleck (MGH) und Kristina Geiger (Diakonie). Seit 10. März steht ein Osterstock bei Edeka Sulger, an dem ursprünglich 30 Wunschumschläge hingen, plus weitere für allgemeine Spenden. Sechs von den Letzteren hängen noch bis Ostern dort. "Dame, 77, geringe Rente, wünscht sich Gutschein für die Apotheke", war dort beispielsweise zu lesen. "Es war uns wichtig, etwas dazuzuschreiben, um Emotionen zu wecken", erklärte Agnes Schröder. Die Namen der Beschenkten bleiben anonym. Jeweils eine Spende von 30 Euro schlugen die Soroptimistinnen vor. Viele hielten sich daran, ein paar spendeten weniger, einige mehr. "Wir haben den schönsten Part. Wir dürfen die Geschenke überreichen", freuten sich Kristina Geiger und Waltraud Zeller-Fleck. Die erfolgreiche Aktion soll übrigens wiederholt werden.