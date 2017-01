Erdbohrungen in der Markdorfer Hauptstraße

14 Löcher bis in rund 40 Meter Tiefe: Der geplante Neubau in der Hauptstraße 25 soll per Erdwärme beheizt werden.

Markdorf (gup) 14 Löcher jeweils 40 Meter tief: Im rückwärtigen Bereich der Hauptstraße wird derzeit und noch bis Ende kommender Woche im Erdreich gebohrt. Die Bohrtechnik Kimpfler GmbH (Bad Wurzach) ist dort an der Wiggenhauser-Baustelle zwischen dem Neukauf Sulger und der Sparkasse, an der Rückseite des Vaude-Store, zugange, um die Versorgung des Neubaus zwischen dem Vaude-Store und dem Real-Massivhaus-Neubau mit Erdwärme zu versorgen. Das bisherige Gebäude wurde mit einer Ölheizung beheizt. Für den Neubau soll nun eine Sole-Wasser-Wärmepumpe installiert werden, erläutert Firmeninhaber Lothar Kimpfler gegenüber dem SÜDKURIER.

Die Bohrungen sind für die 14 Erdsonden, die rund 40 Meter in die Tiefe reichen werden. Noch tiefer gehen zu können, hätte er sich zwar gewünscht, sagt Kimpfler, doch dies sei von behördlicher Seite mit dem Verweis auf die "gespannten Grundwasserverhältnisse" untersagt worden. In der Vergangenheit seien in der Nachbarschaft indes bereits Bohrungen bis in rund 120 Meter Tiefe vorgenommen worden. Doch laut Kimpfler hätten sich die entsprechenden Richtlinien geändert.

Bis gestern standen noch die Baustelleneinrichtung, die Errichtung der Bohrlafette sowie Probenentnahmen an. Mit der ersten Bohrung wurde begonnen, bis Ende kommender Woche sollen alle Bohrungen vorgenommen worden sein. Die Erdsonden werden in einen Technikraum des neuen Gebäudes eingeführt und dort mit der Wärmepumpe verbunden. Laut Bauherr Rolf Wiggenhauser soll das bestehende Gebäude in rund drei Wochen abgerissen werden. Wegen der Bauarbeiten bleibt die Hauptstraße bis auf weiteres nur in einer Richtung befahrbar (wir berichteten). Eine Aufhebung der Einbahnstraßen-Regelung stehe in absehbarer Zeit nicht an, hieß es dazu jüngst erst aus dem Rathaus. An der Baustelle selbst beschäftigt die Firma Kimpfler drei Mitarbeiter.