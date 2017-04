Markdorf Ensisheim stimmt klar für Le Pen

Das Votum der Bürger der Markdorfer Partnerstadt Ensisheim beim ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen fiel eindeutig aus – pro Front National.

Markdorf/Ensisheim (büj) Bei einer Wahlbeteiligung von über 76 Prozent haben sich die Bürger in Markdorfs französischer Partnerstadt Ensisheim in der ersten Runde zur Präsidentschaftswahl in Frankreich überwiegend für Marine Le Pen entschieden. Immens hohe 35 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen der Ensisheimer entfielen auf die Frontfrau des nationalistischen und europafeindlichen Front National. Damit votierten die Ensisheimer zwar mit dem Trend in ihrem Departement Haut-Rhin, in dem sich die Mehrheit gleichfalls für die Populistin entschied, allerdings "nur" mit 27,2 Prozent. Favorisiert wird Le Pen fast im gesamten Nordosten Frankreichs. Ensisheim liegt im Elsass.

Macron nur Dritter

Das Ensisheimer Votum fiel allerdings gegen den allgemeinen französischen Trend aus. Denn im Nachbarland haben am vergangenen Sonntag 23,9 Prozent der Wähler für den parteilosen Kandidaten Emmanuel Macron gestimmt, während 21,4 Prozent der Urnengänger für Marine Le Pen votierten. Beide werden sich in der Stichwahl am 7. Mai gegenüberstehen. Vertritt Macron, der in Ensisheim lediglich Platz drei erreicht hat, eher sozialliberale und pro-europäische Werte, so ist die Front-National-Frau Le Pen einer nationalistischen Linie zuzurechnen.

Hohe Arbeitslosigkeit

Die 7300-Einwohner-Stadt Ensisheim mit ihrer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit leidet auch unter einer überdurchschnittlich hohen Kriminalitätsrate. Ein daraus erwachsendes Gefühl der Verunsicherung wird im Allgemeinen ebenfalls als Grund für den hohen Zuspruch zum Front National angesehen. Ensisheim hatte auch in der Vergangenheit bereits bei verschiedenen Wahlen, auch bei Regionalwahlen, mehrheitlich für die nationalistische Partei gestimmt. Anfang 2006 war die Partnerstadt Markdorf kurzzeitig in die Schlagzeilen geraten, nachdem der Bürgermeister mit Hilfe der Polizei leer stehende Wohnwagen einer Gruppe von rund 80 Roma angezündet hatte. Der Bürgermeister wurde danach zu einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt, musste sein Amt aber nicht aufgeben.