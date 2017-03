Eisenbahnstraße: Ausschuss lehnt geändertes Bauvorhaben ab

Auf einem noch brachliegenden Grundstück in der Eisenbahnstraße in Markdorf soll ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten entstehen. Die Mehrheit des Technischen Ausschuss fürchtet um die Folgewirkung für das Gesamtgebiet. Nun liegt die Entscheidung beim Gemeinderat.

Markdorf – Bereits vor rund einem Jahr hatte der Technische Ausschuss die Baugenehmigung erteilt. Die geänderte Planung sah nun unter anderem eine Reduzierung der Dachneigung um acht Grad, eine Erhöhung der Wandhöhe um etwa 1,20 Meter und eine Reduzierung der Firsthöhe um etwa 0,8 Meter vor. Bauamtsleiter Michael Schlegel schlug vor, den Antrag abzulehnen, da die geänderte Planung nicht mehr den Konzeptionen des Bebauungsplanes entspricht. Des Weiteren könnte eine Zustimmung ein Präzedenzfall für das Gebiet "Schießstattäcker" sein und weitere solche Geschossbauten könnten folgen.

"Alte Häuse sind schnell abgerissen", erinnerte Martina Koners-Kannegießer, die die Sitzung in Vertretung für Bürgermeister Georg Riedmann leitete, an das Bauvorhaben in der Gutenbergstraße. "Kleine Häuser werden heutzutage immer durch größere ersetzt, Bebauungspläne ändern sich, die Stadt wird kompakter", sagte Andreas Schley (UWG), der die Pläne begrüßte. Auch UWG-Ratskollege Roland Hepting hatte keine Einwände: "Wir wollen Wohnraum schaffen und hier wird sinnvoll eine Baulücke geschlossen. Die Planer haben sich Gedanken gemacht." Erich Wild (CDU) betonte, dass sich ähnlich große Gebäude in unmittelbarer Nähe befinden und sah keine Nachteile, vorallem, da Michael Schlegel zu Beginn des Tagesordnungspunktes darauf hingewiesen hatte, dass die Nachbarn mit dem Bauvorhaben einverstanden seien.

In der rund 50-minütigen Diskussion kristallisierte sich heraus, dass kaum ein Mitglied Einwände gegen diesen Einzelfall hat. "Ich sehe allerdings die Folgewirkung für das Gesamtgebiet als problematisch an", so Uwe Achilles (SPD). Das könne als Maßstab für weitere Bauvorhaben genommen werden.

Immer wieder kamen Bedenken aufgrund der Marienstraße auf, die sich im gleichen Bebauungsplan befindet. Alfons Viellieber (CDU) fand klare Worte: "Wir machen uns lächerlich, wenn wir das ablehnen. Das ist nicht mit der Marienstraße vergleichbar. Die Planung steigert die Wohnqualität." Dietmar Bitzenhofer (FW) sagte, dass er mit diesem Haus leben könne, wies aber darauf hin, dass man in den Bebauungsplan eingreifen würde und das wäre Sache des Gemeinderates. Er stellte den Antrag, das Vorhaben im Technischen Ausschuss abzulehnen. Dann könne man eine Ortsbesichtigung machen und den Gemeinderat entscheiden lassen. Christiane Oßwald hielt eine Ortsbegehung für wenig sinnvoll, wenn das Haus für alle kein Problem darstelle. "Hier geht es um eine prinzipielle Sache", so die UWG-Rätin. Susanne Sträßle (CDU) sagte, dass man sich überlegen müsse, ob man künftig eine dreigeschossige Bebauung im Gebiet "Schießstattweg" möchte oder nicht. "Wir sollten uns fragen, wo es Sinn macht dreigeschossig zu bauen. Hier ist das der Fall", sagte Alfons Viellieber. Man sei als Vertreter der Bürger gefordert und solle sich nicht hinter Bebauungsplänen von 1992 verstecken.

Zuletzt stand der Antrag von Dietmar Bitzenhofer zur Abstimmung. Dieser ging mit sechs Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen durch.