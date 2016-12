Markdorf Einzelhändler setzen auf Beratung

Das Weihnachtsgeschäft in Markdorf lockt viele Kunden in die Läden. Einige Geschäfte haben auch eigene Online-Angebote.

Erst zwei bunte Bögen, dann ein eher grau gehaltenes Papier – bei der Farbe des Geschenkbands darfs beim Rot bleiben. Und als Buchhändlerin Susanne Scheffel ihrer Kundin die drei ebenso unterschiedlich wie sorgsam eingeschlagenen Bücher überreicht, lächelt die zufrieden.

Grund zur Zufriedenheit hat indes auch die Buchhändlerin. Denn inzwischen hat sich der leichte Knick wieder ausgeglichen. Am Monatsanfang ist Scheffel zurück auf den 1. Dezember und die unmittelbar darauf folgenden Tage. Doch dann sei eingetreten, was die Geschäftsfrau in jedem Jahr beobachtet – insbesondere an den Samstagen vor dem Fest: "Die Leute bleiben aus." Was zunächst merkwürdig erscheint, anbetrachts der Rekord-Umsatzmeldungen des Einzelhandels. Aber der Grund für den Knick liege auf der Hand, so erklärt Susanne Scheffel. "Sehr viele fahren in die größeren und großen Städte – nach Ravensburg oder nach Ulm oder auch nach Stuttgart."

"Da muss ich gar nicht werben"

Grund zur Klage habe sie jedoch nicht, versichert die Buchhändlerin. "Auch wir machen in den Adventswochen rund 20 Prozent unseres Jahresumsatzes, das ist die Zeit, in der wir was verdienen." Das gelte wohl für den gesamten Einzelhandel, vermutet Susanne Scheffel. Aus ihrer Sicht überaus erfreulich sei, "dass wir in diesem Jahr erstmals einen bemerkenswerten Zuwachs bei den Internet-Bestellungen" ihres Geschäfts verzeichnen. Immer mehr Kunden klicken von daheim aus beziehungsweise am Arbeitsplatz die Webseite der Markdorfer Buchhandlung Wälischmiller an, um sich dort durchs Angebot zu scrollen – und um dort zu bestellen. Teils wird dann nach Hause geliefert, teils holen die Besteller ihre Käufe im Buchladen ab.

Damit ist für Susanne Scheffel der Bann der großen Online-Händler gebrochen. Ein gutes Jahrzehnt lang nämlich währte der Abfluss der Kunden hin zu Amazon & Co. Vor dem Hintergrund, dass die wichtigen Online-Versandhändler im Netz schon seit Wochen mit großzügigen Angeboten locken, ist dieser Erfolg nur noch höher einzuschätzen.

Gleichfalls sehr zufrieden mit seinem Netz-Geschäft zeigt sich Markus Boese. Der Kaffeeröster in der Hauptstraße vertreibt außer Bohnen auch Gerätschaften und Maschinen rund um das "braune Gold" im Internet. Dort laufe es quasi wie geschmiert. "Da muss ich gar nicht werben, konnte sogar ganz auf alle Marketing-Instrumente – auch für die sozialen Medien – verzichten."

"Bei uns ist es ganz ruhig angelaufen"

Wie das Weihnachtsgeschäft ist, das stellt sich für die Markdorfer Geschäftswelt sehr unterschiedlich dar. "Bei uns ist es ganz ruhig angelaufen", sagt Lisa Bitzenhofer vom Bekleidungshaus Kappeler. Reges Kunden-Interesse ergab dann jedoch der zweite Advents-Samstag. Einen der Gründe dafür sieht die Geschäftsfrau im Weihnachtsmarkt, der zusätzliche Käufer in die Stadt gelockt habe. Und seither, so Lisa Bitzenhofer, "laufen die Geschäfte gut" – auch ohne bunten Markt. Freilich zählt sie den Bereich Kleidung nicht zu jenen Branchen, in denen in den Wochen vor Weihnachten das Hauptgeschäft gemacht wird. "Sicher, wir verkaufen das eine oder andere besondere Stück – ein Hemd, das etwas mehr kosten darf, den Pullover mit der besseren Qualität", erläutert Lisa Bitzenhofer. Davon abgesehen schlage sich der Dezember im Bilanz-Durchschnitt als kein überaus herausragender Monat nieder.

Und die Konkurrenz der Bekleidungsanbieter im Internet bereiten Lisa Bitzenhofer derzeit noch keine großen Sorgen. "Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie wissen, dass sie gut beraten werden." Den kritischen Blick auf die Erscheinung, die ganz genaue Information über die Materialeigenschaften der neuen Hose oder der neuen Jacke, dies vermögen die Internetseiten indes noch nicht anzubieten.

Gute Beratung ist auch das, womit die benachbarte "Parfümerie – Fotografie Strauch" punkten kann. Hinzu kommt: "Düfte kann man nicht riechen im Internet", wie Beatrice Strauch erklärt. Dennoch weiß sie: "Die alten Zeiten sind vorbei." Treue Stammkunden gibt es immer noch, das Einkaufen im Netz – jenseits aller Ladenöffnungszeiten und ohne Parkplatzprobleme – werde auch weiterhin zunehmen.



Weihnachtsgeschäft

Für den Einzelhandel findet das sogenannte Weihnachtsgeschäft in den letzten beiden Monaten des Jahres statt. In der Bundesrepublik wird hier mit einem Umsatz von 70 Milliarden Euro gerechnet. Dabei variiert der Anteil, den die Monate November und Dezember am Jahresumsatz haben, je nach Branche. Besonders hoch ist er in den Bereichen Buchhandel und Körperpflege. Zu Schwankungen kommt es auch im Verlauf des Weihnachtsgeschäfts. Für das Ende gehende Jahr 2016 zeichnet sich ein besonders großer Zuspruch in großflächigen Fachmärkten und bei großen Händlern ab. Der Handelsverband Deutschland rechnet mit einem spürbaren Wachstum.