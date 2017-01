Markdorf Einnahmen gehen an Bildungsprojekte

Das Bildungszentrum erwirtschaftet 5400 Euro beim Adventsbasar und gibt das Geld an drei Hilfsorganisationen weiter.

Boxen, Bolivien und Bangladesch sind die Stichwörter für den Adventsbasar des Markdorfer Bildungszentrums (BZM) im vergangenen Jahr gewesen. Auf den ersten Blick haben Bangladesch, Bolivien und der Sport Boxen wenig gemeinsam. Beim zweiten Hinschauen aber zeigt sich, dass es eine gemeinsame Klammer gibt für jene drei Hilfsprojekte, die die BZM-Schüler mit einem Teil ihrer Basareinnahmen unterstützen. Diese Klammer ist die Bildung. Denn in Bolivien wie in Bangladesch werden Schüler unterstützt, die ansonsten keinen oder allenfalls einen sehr erschwerten Zugang zur Bildung hätten. Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben, wie Lehrer Erwin Heidegger bei der Spendenübergabe am gestrigen Montagnachmittag erklärte. Heideggers Tochter Patricia war es, die nach einem längeren Aufenthalt in Bangladesch beschloss, ein Hilfsprojekt zu gründen: den "Straßenvogel". Der unterdessen die Ausbildung von 150 Kindern und Jugendlichen in Dhaka zur Hälfte finanziert.

Gleichfalls Schüler-Projekte unterstützen die 20 Mitglieder des Vereins "Freunde Boliviens". Ihr Ziel ist es, Kinder aus einer entlegenen Bergregion den Schulbesuch zu ermöglichen. So wird zum Beispiel eine Pension für Schüler unterstützt, erklärte Bolivien-Freund Alexander Ritzer.

Schülern aus der Bodenseeregion hilft das dritte Projekt, das die BZM-Schüler für ihre Empfängerliste ausgewählt haben. Der Name des Projekts: "Gewaltfrei durchboxen". Ehrenamtliche Trainer wenden sich unter diesem Motto an Jugendliche mit einem Aggressions-Problem. Die begegnen beim Box-Training in Friedrichshafen den Anforderungen von Disziplin. Und die Trainer wirken auf die Jugendlichen ein, damit die künftig ihre Konflikte gewaltfrei lösen, so erläuterte Lehrer Volker Wahl. Allen drei Projekten überwies die Schülermitverwaltung je 1800 Euro.