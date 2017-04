Markdorf Eine brandgefährliche Stelle: Die Querung an der B 33 in Hepbach

Eine brandgefährliche Stelle: Die Querung an der B 33 in Hepbach

Die Fußgänger-Insel am Kindergarten am westlichen Ortseingang ist schmal und die Sicht in beide Richtungen der Bundesstraße ist eingeschränkt. Lkw und staugeplagte Autofahrer contra Fußgänger und Kindergartenkinder ist die derzeitige Situation. Abhilfe könnte eine Querungsampel bringen. Doch für die müsste erst der Bedarf nachgewiesen werden.

Markdorf – Es dürfte eine der gefährlichsten innerörtlichen Stellen entlang der gesamten B 33 sein: Die Querungsinsel am westlichen Ortseingang von Hepbach. Sie ist gerade mal 1,50 Meter breit, Personen mit Kinderwagen oder Rollator finden kaum Platz, direkt nebenan ist der Kindergarten, dahinter und davor zahlreiche Einmündungen in die unübersichtliche Bundesstraße und vom nebenan verlaufenden Landwirtschaftsweg her immer wieder auf die B 33 einbiegende Traktoren, die Autofahrer zu waghalsigen Überholmanövern direkt an der Furt animieren. Die dortige Situation an der B 33 war mit ein Grund, weshalb in der Ortschaftsratssitzung am Montag in der Bürgerfragerunde die Emotionen hochkochten. Die Anwohner entlang der Straße, vor allem die Eltern von Kindergartenkindern, fühlen sich in ihrem Sicherheitsbedürfnis offenbar nicht wahrgenommen. Deshalb auch ihr vehementes und lautstarkes Einschreiten für einen stationären Blitzer an eben dieser Stelle.

Doch lässt sich etwas zur Entschärfung der Situation unternehmen? Sehr schwierig, denn es geht um eine Bundesstraße und diese Klassifizierung setzt den Behörden äußerst enge Grenzen für bauliche Veränderungen. Diese Erfahrung musste auch schon Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth machen. Ein Zebrastreifen ist rechtlich nicht machbar, diskutiert habe man früher schon darüber, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Bliebe die Option einer Querungsampel, wie es sie etwa im benachbarten Leimbach gibt. Sie darf aber erst installiert werden ab einer bestimmten Zahl an Querungen pro Stunde. Das müsste man durch das Landratsamt prüfen lassen. "Wenn die Zahlen das hergeben, wäre das die einzige Möglichkeit", sagt Roth.

Auch Frank Hartel sieht an der Stelle ein großes Gefahrenpotenzial. Der städtische Behindertenbeauftragte weist auf die schwer einsehbare Kurve hin. "Vor allem, wenn die Autos schnell kommen, sieht man sie erst sehr spät." Hartel, der selbst in Hepbach wohnt, hat bereits abenteuerliche Situationen miterlebt – etwa, wenn sich hinter Traktoren Schlangen bilden und rabiate Autofahrer kurzerhand auf der Gegenspur an der Querungsinsel vorbei überholen. Eine Verbesserung hat er seit Montag bereits erreicht: Die Stadt wird die schräge Bordsteinkante, ein Hindernis für Rollatoren oder Rollstühle, an der nördlichen Straßenseite ebenerdig abfräsen. Bauamtsleiter Michael Schlegel versicherte ihm, das Problem auf dem kurzen Dienstweg lösen zu lassen.

Das ist die aktuelle Situation am Hepbacher Ortsausgang

Die Blitzer-Frage: Es ist wahrscheinlich, dass an der Hepbacher B-33-Ortsdurchfahrt ein stationärer Blitzer installiert wird. Am Montag hat der Ortschaftsrat mehrheitlich die Empfehlung an den Gemeinderat zur Beantragung eines stationären Blitzers beim Landratsamt beschlossen. Es ist davon auszugehen, dass der Gemeinderat dem Votum des Ortschaftsrates folgt. Die Stadtverwaltung müsste dann beim Kreis die Radaranlage beantragen.

Wann könnte der Blitzer kommen? In 2017 nicht mehr. Für dieses Jahr sind die Haushaltsmittel des Landkreises für stationäre Radaranlagen ausgeschöpft. In 2018 wird es dann eine neue Vergaberunde geben, in der der Antrag dann gemeinsam mit eventuellen Anträgen aus anderen Gemeinden in die Auswahl kommt. Laut Landratsamt bestehen für Hepbach gute Chancen. (gup)