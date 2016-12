Markdorf Eine Zeit des Wünschens

Kurz vor Weihnachten wird in den einheimischen Klassenzimmern die Bedeutung der Weihnachtszeit im Unterricht behandelt, so auch in der Grundschule Leimbach. Dort sieht man: Das Wohl anderer Menschen steht bei Kindern im Mittelpunkt.

Bald ist es soweit: Heiligabend und die Feiertage sind da. Dann wird wieder mit den Liebsten zusammen geschlemmt, gesungen, Weihnachten gefeiert und sich gegenseitig beschenkt. Doch auch die Adventszeit wird gerade in Kindergärten und Schulen gefeiert, wie beispielsweise in der Grundschule Leimbach. Doch nicht nur dann wird die Botschaft von Weihnachten den Kleinsten nahegebracht, sondern auch im Unterricht ist es Thema und das nicht nur im Religionsunterricht, weiß Barbara Ossenberg-Burdack. „Das kann man nicht so trennen. Es wird überall besprochen“, erzählt die Lehrerin, die in der 2b auch im Sachunterricht solche Themen anspricht.

Die Stunde beginnt mit einem Sitzkreis, in dessen Mitte ein großer Adventskranz steht. Eins der Kinder darf zusammen mit Barbara Ossenberg-Burdack die Kerzen entzünden. „Nicht mehr lange, dann ist Weihnachten“, erklärt sie. Es sei eine Zeit des Wünschens und die Kinder haben viele Wünsche. Allerdings nicht für sich selbst, sondern vor allem für andere Menschen. „Ich wünsche mir, dass die Menschen in Afrika mehr Wasser haben“, berichtet Juri.

„Ich wünsche mir, dass arme Kinder etwas zu essen haben“

In die gleiche Richtung geht auch der Wunsch von Lilith: „Ich wünsche mir, dass arme Kinder etwas zu essen haben.“ In der Stunde kommen viele solcher Wünsche zusammen und auch konkrete Ideen, wie man den Menschen helfen kann. „Wir könnten spenden“, sind sich die Kinder der Klasse 2b einig. Auch sollte man die Dinge, die man hat, schätzen und pflegen, anstatt immer etwas Neues zu kaufen.

Die Gedanken und Wünsche gelten aber nicht nur ihren Mitmenschen, sondern reichen noch weiter. Die Kinder machen sich auch viele Gedanken über die Natur und ihre Umwelt. Dabei kommen sehr tiefgründige Gedanken zum Vorschein.

„Ich finde es schade, dass die Eisbären weniger Platz haben“, erzählt Paula, sieben Jahre alt. Ihr Mitschüler Jakob ergänzt dazu: „Ich wünsche mir, dass es weniger C0² in der Luft gibt.“

Viele Wünsche und immer für andere

Schnell entbrennt eine Diskussion unter den Kindern, was alles getan werden kann und auf was alles geachtet werden muss. In dieser Stunde kommen viele unterschiedliche, berührende Wünsche zusammen. Und das immer für andere.

So unterschiedliche wie die Wünsche sind, so unterschiedlich feiern die Kinder auch Weihnachten. Einige bleiben zu Hause, andere gehen zu Verwandten. Manche singen, andere nicht. Bei ein paar Familien werden die Geschenke vor dem Essen ausgepackt, bei vielen erst danach. „Wenn Bescherung ist, sagen wir erst ein Gedicht auf, dürfen dann ins Zimmer rein, essen zuerst und packen dann die Geschenke aus“, berichtet Eric. Er und seine Mitschüler freuen sich schon alle auf die anstehenden Feiertage und erzählen begeistert, wie sie Weihnachten feiern. So auch die siebenjährige Valerie. „Wir gehen zu Oma und Opa, essen zu Abend, gehen in die Stube und packen Geschenke aus“, erzählt sie. So variantenreich die Kinder auch Weihnachten feiern, herrscht unter ihnen doch Einigkeit darüber, was an den Feiertagen unbedingt da sein muss. So gehört zu einem gelungenen Fest eine Bescherung, ein Weihnachtsbaum, aber vor allem die Familie.