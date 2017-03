Markdorf Eine Variante fünf fürs Rathausareal

Sparkassen-Zentrale und Pflegeheim oder Pflegewohnen sollten als Optionen fürs neue Rathausareal nicht weiterverfolgt werden, findet SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp. Auch die Frage, ob es an diesem wertvollen Standort einen weiteren Lebensmittelmarkt für die Innenstadt geben sollte, sollte nochmals kritisch hinterfragt werden. Als Frequenzbringer und Attraktor hätte der SÜDKURIER eine Variante fünf: Ein großes Bekleidungshaus oder Shopping-Center plus einem Hotel anstelle des jetzigen Rathauses.

Rund 100 Bürger hat die Informationsveranstaltung der Stadt zu Rathausareal und Mobilität mobilisiert und am Samstagnachmittag in die Stadthalle gelockt, bei schönstem Ausflugswetter. Das ist ein beeindruckendes Zeichen bürgerschaftlichen Engagements und es zeigt, dass den Markdorfern die großen kommunalpolitischen Projekte ihrer Stadt keineswegs einerlei sind. In mancher größeren Nachbarstadt, wo ähnliche Foren bürgerlicher Beteiligung gerade einmal ein Dutzend Interessierter anlocken, dürften die Verwaltungsverantwortlichen neidisch nach Markdorf blicken. Darauf darf man im Rathaus zurecht stolz sein – und sich im Kurs der Einbindung und Transparenz bestätigt fühlen.

Drei Varianten hat das von der Stadt beauftragte Büro Baldauf erarbeitet, eine bringt die Sparkasse mit ihrem Entwurf für eine Zentrale ein. Diese Variante vier überbaut die gesamte Planfläche mit einem Verwaltungsgebäude und lässt keinen Platz mehr für Alternativnutzungen. Der gewünschten Attraktivierung der östlichen Innenstadt dient sie nicht. Sie sollte also nicht weiterverfolgt werden. Aber auch die drei Baldauf-Varianten vermögen beim Blick auf die Ziele, die mit der Neugestaltung des Rathausareals verfolgt werden, nämlich der Altstadt Frequenz zu bringen und sie zu einem städtebaulich schöneren Aufenthaltsort zu machen, nicht gänzlich zu überzeugen. Pflegewohnen und Pflegeheim werden die Altstadt nicht beleben. Auch der Handel würde davon nicht profitieren. Und einen weiteren Lebensmittelmarkt braucht es in dieser wertvollen Lage auch nicht. Gegenüber auf der anderen B 33-Seite ist der Edeka, 200 Meter weiter in der Mangoldstraße ein weiterer. Daran ist also kein akuter Bedarf.

Ein Hotel hingegen sollte gesetzt sein. Nach dem Aus des Hotel Bischofschloss im Herbst braucht Markdorf ein neues Hotel in der Innenstadt. Kombiniert werden sollte es mit einem großflächigen Einzelhandel. Das brächte Leben in die Stadt. Und dann könnte sich Markdorf tatsächlich mit Recht Einkaufsstadt nennen. Anders wird es nicht gelingen, den Markdorfer Einzelhandel aus den Fesseln des Kaufkraftabflusses in die Nachbarstädte Ravensburg und Friedrichshafen zu befreien. Die Verwaltung wünscht sich eine Belebung der Altstadt und eine Attraktivierung. Hier wäre das Rezept dafür. Unsere Variante fünf besteht also aus einem Shopping-Center und einem Hotel am jetzigen Rathausstandort und Wohngebäuden mit Gewerbeflächen zur B 33 hin.