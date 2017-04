Markdorf Eine Kaiser-Urkunde mit Folgen

Was Ludwig den Frommen mit Markdorf verbindet: Über die Hintergründe des Stadtjubiläums

Markdorf – Sehr wahrscheinlich sind Schadpilze schuld, dass die Stadt Markdorf in diesem Jahr ein großes Jubiläum feiern kann. Denn die haben das Holz jener Galerie befallen, die im fernen Aachen einst die Kaiserpfalz mit der benachbarten Marienkirche verband. Jedenfalls kam das hölzerne Konstrukt am Gründonnerstag des Jahres 817 zum Einsturz. Just in dem Moment, als Kaiser Ludwig der Fromme samt Hofstaat über die Bohlen schritt.

Es grenzt an ein Wunder, dass Ludwig seinen Fall überlebt hat, abgesehen von ein paar Blessuren. Und es scheint durchaus nicht unwahrscheinlich, was viele Historiker vermuten: Dass der Aachener Unfall den Kaiser nur noch weiter motiviert hat, seine Nachfolge zu regeln. Ludwig brachte ein Reichsteilungsgesetz auf den Weg, das seinen ältesten Sohn Lothar zum Mitregenten, mithin zum Kaiser machte. Während den nachgeborenen Söhnen Pippin und Ludwig lediglich die Königreiche Bayern und Aquitanien zugesprochen wurden.

Was hat das mit Markdorf zu tun? Um dies zu beantworten, muss noch weiter ausgeholt werden. Kaiser Ludwig der Fromme wollte das Reformwerk seines Vaters Karl der Große fortsetzen. Sein Ziel: die Reichseinheit unter einem starken Herrscher, dem Kaiser.

Natürlich gab es Widersacher zu dieser Politik. Weshalb einige Forscher annehmen, dass die Galerie nicht morsch, sondern von böswilligen Buben angesägt worden war. Gleichwie, Ludwig brauchte Unterstützung, suchte Beistand. Den fand er in der Kirche. Die des Schreibens und Lesens kundigen Geistlichen halfen dem Kaiser, indem sie dessen Staatsverwaltung in die Hand nahmen. Und nicht nur das. Zeigten sich Äbte doch mitunter als kriegerische Reichsfürsten, die handfest in die Fehden der Adelsgeschlechter in ihrer Nachbarschaft eingriffen. Die sogenannten Königsklöster fungierten als Technologiezentren, in denen die Waffen für die Heerzüge produziert wurden.

Vor diesem Hintergrund wird rasch klar, aus welchen Beweggründen Ludwig dem Kloster St. Gallen die Einkünfte aus einer ganzen Reihe bäuerlicher Ansiedlungen, "Mansen", überließ. Dies durch eine im Juli des Jahres 817 in Aachen ausgefertigte und mit dem kaiserlichen Siegelring besiegelten Schenkungsurkunde. In der neben etlichen anderen Orten, etwa Stetten, Kluftern und Fischbach, auch Markdorf erwähnt wird, mit den Mansen des Isanbert, des Ruadbert, des Ruatbald und Arnolds, die allesamt zum Amtsbezirk des Grafen Ulrich gehörten. Ihre urkundliche Ersterwähnung darf übrigens auch die Stadt Villingen-Schwennigen in diesem Jahr feiern. Neben Tannheim nennt die kaiserliche Urkunde auch die Orte Schwenningen und Villingen zum ersten Male.

"Keine Urkunde Ludwigs des Frommen ist so oft kopiert worden", erklärt Walter Hutter, der das Stadtarchiv im Keller des Markdorfer Rathauses betreut. Im St. Galler Kloster befinden sich noch fünf weitere Abschriften. Versicherungen gewissermaßen, die den Rechteinhabern die von Ludwig zugesprochenen finanziellen Vorteile auf Dauer gewährleisteten.

Bei all diesen handfesten Interessen dürfe eins indes nicht außer Acht gelassen werden, wie Restauratorin Michaela Vogel, neben Hutter Koordinatiorin der Jubiläumsausstellung "1200 Jahre Markdorf" in der Stadtgalerie, erklärt: "Ludwig der Fromme hatte sehr wahrscheinlich auch religiöse Beweggründe." Da war die tiefe Dankbarkeit wegen des glimpflichen Verlaufs seines Unfalls. Da war gleichermaßen die Gewissheit, durch Schenkungen an die Kirche etwas für sein Seelenheil tun zu können. Ein Motiv, das übrigens auch für jene gegolten haben mag, die zwar nun ihrer Einkünfte aus beispielsweise den Markdorfer Mansen verlustig gingen, die jedoch gleichermaßen reichlich im Jenseits entschädigt würden. So das mittelalterliche Kalkül, erklärt Michaela Vogel.

Die Ausstellung

Die Ausstellung zum Jubiläum 1200 Jahre Markdorf wird am Samstag, 3. Juni, um 11 Uhr in der Stadtgalerie eröffnet und bis Montag, 10. Juli, gezeigt. Einen Überblick über alle Veranstaltungen gibt es im Internet.

Informationen im Internet: