Markdorf Ein wahrer Alleskönner: Ricotta passt zu Herzhaftem und Süßem

Blick auf den Marktstand: Gerhard Lippner stellt auf seinem Schafhof in Taisersdorf edlen Ricotta her.

Ein wenig süßlich, doch auch etwas säuerlich, fast fruchtig schmeckt er. Cremig gleitet der Ricotta über den Gaumen. Aus dem Italienischen übersetzt bedeutet sein Namen soviel wie "zweimal oder zum zweiten Mal gekocht", weil er aus der aus bei der erstmaligen Milch-Erhitzung angefallenen und nun neuerlich erhitzten Molke gewonnen wird. Dies nach Beigabe von Sauermilch oder gesäuerter Molke, sodass der Ricotta gewissermaßen ein Abfallprodukt der Käseproduktion wäre. Aber das wird niemand denken, der ihn probiert. Dafür schmeckt der Ricotta viel zu edel.

Gerhard Lippner empfiehlt ihn heute, weil der Ricotta ebenso gut zu Herzhaftem wie zu Süßem passt. Er eignet sich für Fruchttorten. Salaten, Pasta, Fisch oder Fleisch verleiht er eine besondere Note – und er schmeckt auch als Füllung für Ravioli. Nicht ohne Stolz zeigt Landwirt Lippner auf die Urkunden an einer Seitenwand seines Marktstandes. Mehrfach bereits wurde der Schafzüchter für seine Frischkäse ausgezeichnet. "Ich liefere sogar an Restaurants mit Michelin-Sternen", erklärt Lippner, den es freut, wenn sein in Taisersdorf aus der Milch seiner Milchschafe hergestellter Käse Einzug in die Welt der Haute cuisine hält. Wobei es nicht Gerhard Lippner ist, der den Käse, hier den Ricotta, produziert. Das Käsen leistet seine Frau, Christine Lippner.

Seit zwei Jahrzehnten betreiben die Lippners nun eine eigene Schafszucht und eine eigene Käserei. Die Idee ist ihnen in der Toskana gekommen, wo Gerhard Lippner seinerzeit als Ingenieur für ein namhaftes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt gearbeitet hat. "Nein", antwortet er, "das war kein Aussteigen." Nicht die gezielte Suche nach einer Lebensalternative: "Es war ein Einstieg." Ein Neubeginn, den die Lippners zu keinem Zeitpunkt bereut haben. So begeistert waren sie von ihrer ersten Begegnung mit der Welt der Schafzucht und Käseproduktion. Schafskäse sei schon rein geschmacklich etwas besonderes – "viel feiner, viel dezenter als Ziegenkäse", erklärt Gerhard Lippner. Und was er noch schätzt: "Man ist jeden Tag draußen, erlebt die Natur, bekommt so eine große Erdverbundenheit", was die Lippners gerne weitervermitteln – zum Beispiel an Kinder durch ein Kinderprogramm auf ihrem Schafhof.

Die Serie

Von Rosenkohl bis Pastinake: Wir richten in einer Serie in loser Folge den „Blick auf den Marktstand“. Markdorfer Händler verraten uns Wissenswertes über Gemüse, Obst, Fisch oder Käse, deren Herkunft und Vorzüge.