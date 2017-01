Markdorf Ein perfektes Markdorfer Narren-Wochenende

Die Historische Narrenzunft zieht eine überaus positive Bilanz des zweitägigen Landschaftstreffens: Alles hat reibungslos geklappt, die Narrengäste waren glücklich, das Sicherheitskonzept hat sich bewährt. Doch ohne Sponsoren wie den SÜDKURIER, die Stadt oder andere örtliche Firmen ließe sich der hohe finanzielle Aufwand nicht stemmen, bekennt auch Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer. In diese Kerbe schlägt auch VSAN-Präsident Roland Wehrle, der im Gespräch mit dem SÜDKURIER einen eindringlichen Appell an die Politik richtet.

"Ein Fest für Markdorf und Arbeit für alle Narren", scherzte Vizezunftmeisterin Birgit Beck beim Zunftmeisterempfang am Sonntag, als sich die Vertreter der acht Landschaften der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) im Haus im Weinberg getroffen hatten. Aber die viele Arbeit hat sich gelohnt, denn die Historische Narrenzunft kann auf ein rundum gelungenes Wochenende zurückblicken. Und so flossen am Sonntagabend bei einigen ehrenamtlichen Helfern Tränen der Erleichterung darüber, dass alle Gastzünfte, Hästräger und Zuschauer voller Lob waren. "Uns war es wichtig, Atmosphäre zu schaffen und die war einfach grandios", sagt Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer, der begeistert davon ist, was Zunft, Stadt, Vereine und Institutionen gemeinsam auf die Beine gestellt hatten. Besonders der Empfang der Narren am Samstag am Bahnhof sei auf positive Resonanz gestoßen. Die Zünfte wurden mit ihrem Narrenmarsch und einem Getränk begrüßt. Rund 900 Narren haben die Nacht dann im Massenquartier in den BZM-Sporthallen verbracht. "Es ist alles friedlich abgelaufen und es gab keine Probleme", berichtet Zunftmitglied Wilfried Welte, der mit Rainer Steffelin für die Quartiere zuständig war.

Ohne Sponsoren nicht zu schaffen

Auf die Frage nach ihren persönlichen Höhepunkten müssen Dietmar Bitzenhofer und Birgit Beck passen. "Es hat von Anfang bis Ende alles wunderbar geklappt. Das ist das schönste Gefühl", sagt Beck. Um beruhigt feiern zu können, hatten die Veranstalter ein umfangreiches 90-seitiges Sicherheitskonzept erarbeitet. "Das hat sich voll und ganz bewährt, es war ruhig, es gab keine Vorkommnisse", so Bitzenhofer. 22 Security-Kräfte der Häfler Firma BSG waren an zwei Tagen unterwegs. Die genauen Kosten dafür und für die anderen behördlichen Auflagen, die erfüllt werden mussten, werden bei der Zunft nun zusammengerechnet. Klar ist, dass man dabei auf einen deutlich vierstelligen Betrag kommen wird. Und das sind dann noch längst nicht die Gesamtausgaben, denn auch in Lkw, WC-Wägen, Zelte, Aufbaufirmen und Technikinstallationen mussten die Narren investieren – und damit ist die Liste noch nicht komplett. Ohne Sponsoren sei das nicht zu schaffen, bekennt Bitzenhofer.

Dank an den SÜDKURIER

"Das ist klasse, was Ihr vom SÜDKURIER für uns gemacht habt", bedankt sich der Zunftmeister deshalb auch bei der Markdorfer Heimatzeitung. Der SÜDKURIER hatte als exklusiver Medienpartner der Historischen Narrenzunft die Kosten für die Ehrentribüne am Rathaus und für den Auftritt der Homberle Bläch Band am Samstagabend in der Stadthalle übernommen. Ein halbes Jahr intensiver Vorbereitung liegt nun hinter der Zunft. Rund 30 Mitglieder arbeiteten im Kernteam mit, wie viele Narren sich insgesamt eingebracht hatten, könne er gar nicht beziffern. Hinzu kämen die vielen ehrenamtlichen Helfer aus den anderen Vereinen der Stadt, denen die Zunft dafür zu Dank verpflichtet sei.

Von einem "ganz hervorragenden Narrentreffen" spricht auch VSAN-Präsident Roland Wehrle: "Das war eine tolle Visitenkarte für Markdorf, was die Zunft, die Stadt und alle anderen Beteiligten auf die Beine gestellt haben." Über das gesamte Wochenende hinweg habe er in Markdorf nur zufriedene Narren gesehen. Gemeinsam mit Vizepräsident Otto Gäng hatte Wehrle den Umzug am Sonntag von der SÜDKURIER-Ehrentribüne aus verfolgt.

Auflagen: Wehrle appelliert an Politik

Doch Wehrle sieht auch Anlass für Kritik. Die gilt allerdings nicht den Narren, sondern der Politik. Die seit Jahren zunehmenden Auflagen für Großereignisse wie ein Landschaftstreffen würden es kleineren Zünften bald schon unmöglich machen, solche Veranstaltungen auszurichten. Sie könnten sich dies schlicht nicht mehr leisten. "Wir müssen gemeinsam mit den politischen Vertretern in Bund, Land und Städten Wege finden, dass die Fasnet nicht in Gefahr gerät", wählt Wehrle klare Worte. Es gehe um das Engagement im Ehrenamt, aber auch um die Bewahrung des Brauchtums. Die Vereinigungen, so Wehrle, hätten den "klaren Auftrag", die schwäbisch-alemannische Fasnet als immaterielles Kulturerbe der Unesco am Leben zu halten. Sicherheit sei wichtig, doch die Bürokratie dürfe nicht so sehr ausufern, dass die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmten, mahnt Wehrle.

Eine postive Bilanz zieht auch der SWR. Vier Stunden wurde der Umzug live übertragen. 190 000 Zuschauer verfolgten laut SWR-Redaktionsleiter Gerd Motzkus das Ereignis vor dem Fernsehen. Das entspricht einem Marktanteil von 5,8 Prozent. "Wir sind sehr zufrieden, dass so viele Zuschauer den Umzug über die lange Zeit angeschaut haben – trotz der Wintersportkonkurrenz am Sonntagnachmittag", so Motzkus. Die 30-minütige Zusammenfassung im "Treffpunkt" um 18.45 Uhr hätten dann nochmals 290 000 Zuschauer gesehen, Marktanteil 8,7 Prozent. Das rund 60-köpfige SWR-Team, das in Markdorf war, sei mit dem Ablauf sehr zufrieden gewesen. "Alles ist problemlos und gut gelaufen", lobt Motzkus die Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort.

Polizei und DRK