Markdorf Ein kleines Paradies am Stadtrand

Ein kleines Paradies am Stadtrand

In der SÜDKURIER-Serie "Mein Garten" stellt die Lokalredaktion Markdorf die schönsten Gärten der Leser und Leserinnen vor. Heute, Teil 1: Der Schrebergarten von Melusche und Karl-Heinz Winter ist zu ihrem zweiten Zuhause geworden.

Wenn man die Schrebergartenanlage kurz hinter Markdorf betritt, hört man Vogelgezwitscher und Kinderlachen, Rasenmäher und Hammerschläge. Es duftet nach frisch gemähtem Gras und der ersten Grillwurst. Melusche und Karl-Heinz Winter gehört eines der Grundstücke hier. "Gut 30 Jahre haben wir unseren Garten hier schon. Zuerst gepachtet und dann vor knapp 20 Jahren gekauft", verrät Melusche Winter.

Als die damaligen Besitzer das Grundstück zum Verkauf anboten, war für die Winters schnell klar, dass sie "ihren" Garten nicht mehr hergeben wollten. "Wir hatten viel Arbeit hineingesteckt und unser Herz hing schon an diesem Flecken", berichtet Karl-Heinz Winter. Seine Frau liebte schon als Kind alle Arten von Blumen und Gartendekoration. "Mein Traum war immer ein eigenes Haus mit Garten, das hat leider nicht geklappt", sagt sie und seufzt. Aber zumindest einen Teil dieses Traumes haben sich die beiden hier in der Schrebergartenanlage erfüllt.

Das rüstige Rentnerehepaar genießt es, einen Flecken für sich gefunden zu haben. Ob Kaffee trinken, Freunde treffen, lesen, werkeln, pflanzen oder den Sonnenuntergang beobachten: Melusche und Karl-Heinz Winter freuen sich über ihr zweites Zuhause. "Wir kommen mit dem Fahrrad hierher, die frische Luft und die Bewegung tun uns gut", erzählt Melusche Winter. Zu tun gibt es immer etwas, nach dem langen Winter nutzen die beiden nun die Zeit, ihren Garten wieder auf Vordermann zu bringen. "Neulich erst habe ich das Dach vom Geräteschuppen erneuert", berichtet Karl-Heinz Winter stolz. Mit seinen 81 Jahren repariert er auch noch die selbst eingebaute Wasserpumpe oder schneidet die Hecken zurück. "Man kann sich selbst noch was beweisen", meint er lachend.

Die Winters haben klein angefangen, zu Beginn stand im Garten so gut wie nichts, alles haben sie Stück für Stück gebaut und angepflanzt. Ein gemütliches Eckchen hat sich das Ehepaar geschaffen mit großzügiger Sitzgelegenheit vor dem Gartenhaus, einem Geräteschuppen zum Werkeln, der Wasserpumpe, einem Grill und schönen bunten Blumen. Auf dem 212 Quadratmeter großen Grundstück wachsen Krokusse, Stiefmütterchen, Rosen und Buchsbäumchen. "Meinen Oleander und die Palmen habe ich zum Überwintern im Keller, die bringen wir demnächst auch wieder hierher", verrät Melusche Winter.

Tomaten und Gurken ziehen die beiden im Gewächshaus, den Anbau von Sellerie, Salat und Bohnen haben sie dieses Jahr das erste Mal sein lassen und stattdessen Rasen ausgesät. "Das Unkraut und die Schnecken haben es immer schwerer gemacht und zu zweit lohnt es sich nicht wirklich", erklärt der gelernte Zimmermann Karl-Heinz Winter. Der kleine Schrebergarten lohnt sich für das Ehepaar, das bereits seit 55 Jahren verheiratet ist, aber in jedem Fall. "Nur in der Wohnung sitzen oder immer spazieren gehen wäre nicht mein Ding", sagt Melusche Winter. Stattdessen genießt sie sowohl die Ruhe als auch spontanen Besuch und auch mit den Nachbarn haben sie ein gutes Verhältnis. "Das Schöne ist ja auch, dass wir hier alles ohne Druck machen. Nichts muss heute fertig werden, es soll schließlich auch Spaß machen", ergänzt ihr Mann. Es ist ein toller Ausgleich zu dem, was man zuhause hat.

Eine ganz besondere Stelle im Garten hat Karl-Heinz Winter vor wenigen Jahren für seine Frau geschaffen. "Ich komme aus Tschechien und das Grab meiner Eltern lief damals aus", erklärt sie. Als Erinnerung nahmen sie das Schild des Grabsteins mit der Inschrift mit. Karl-Heinz Winter stellte es wieder auf, zwischen Stiefmütterchen brennt nun täglich eine Kerze für die verstorbenen Eltern. Gerne erinnern sich die beiden auch an die Zeiten, als die Enkelkinder noch klein waren und der Garten für sie zum "Winter-Paradies" im Sommer wurde. "Da haben wir gegrillt, die Enkel haben hier gespielt und im Bach gebadet",erinnert sich die Gartenbesitzerin. Die nahe Straße stört die 74-Jährige nicht, das nehme man kaum wahr. Ruhe und Entspannung überwiegen – und wenn im Sommer sogar der Eismann vorbei kommt fühlt es sich fast ein wenig nach Urlaub an.

Die Serie

„Wer mich kennenlernen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz.“ Hermann Fürst Pückler-Muskau

In der Serie „Mein Garten“ zeigen wir Gärten aus der Region – und lassen die Besitzer erzählen, warum ihr Garten etwas Besonderes ist.

Tipp von Melusche Winter:

"Ich nutze als Dünger getrocknete und zerkleinerte Eierschalen, die mit Erde vermischt werden. Diesen Tipp habe ich schon von meiner Mutter."

Ihr Gartensteckbrief:

Meine Lieblingspflanze: Die Hortensie, weil sie so lange und schön blüht und ihre Farbe wechselt.

Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: Unkraut zupfen – aber auch das gehört dazu.

Meine teuerste und meine günstigste Gartenanschaffung: Die teuerste war der Garten ansich, die günstigste der Rasensamen.