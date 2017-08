Markdorf Ein eigenes T-Shirt mit Ritter-Wappen

Große Resonanz auf Design-Wettbewerb von Elke Otto zum Markdorfer Stadtjubiläum

Noch schnell huschen die drei Schwestern Victoria, Charlotte und Martha Vogel mit ihrem Papa Ulrich Vogel ins Geschäft von Elke Otto in der Marktstraße. In den Händen halten die drei Mädchen jeweils ein selbst gemaltes Bild mit einem Wappen drauf. Die neunjährige Martha hat sich für einen Drachen entschieden. "Zuerst wollte ich einen Bären malen, aber dann hatten wir die Idee mit dem Drachen und der passt auch ganz gut", erzählt die Älteste. Der fünfjährige Victoria gefällt die Eule als Wappentier am besten und die siebenjährige Charlotte würde es toll finden, wenn es eines ihrer Motive auf ein T-Shirt schafft. Ulrich Vogel ist es wichtig, dass sich seine Töchter für die Geschichte der Stadt interessieren. "Wir wohnen in der Talstraße und somit ganz in der Nähe des Gewann Altschloss. Auch haben wir uns die Jubiläumsausstellung in der Stadtgalerie angeschaut."

Hinter der Wappen-Aktion steckt Einzelhändlerin Elke Otto, die zum Stadtjubiläum einen Design-Wettbewerb ins Leben gerufen hat. Seit Mai können in ihrem Geschäft selbstgestaltete Wappen-Entwürfe für ein T-Shirt eingereicht werden. Rund 50 Ideen sind zusammen gekommen, auch eine Schulklasse der Grundschule Leimbach und eine Gruppe der Ferienspiele sind kreativ gewesen. "Die Idee ist durch einen Kunden entstanden, der für seine Neffen, die große Ritterfans sind, ein T-Shirt mit einem Wappen anfertigen ließ", erzählt Otto. Ihre beiden Schaufenster sind voll mit den Entwürfen. "Kennen Sie schon das Markdorfer Einhorn?", fragt Elke Otto und zeigt auf einen Entwurf. "Seine Existenz ist zwar nicht historisch belegt, aber es sieht auf jeden Fall super aus."

Noch bis Samstag, 19. August, kann per Stimmzettel im Geschäft oder E-Mail an mail@elkeotto.de abgestimmt werden. Die drei Erstplatzierten bekommen ein T-Shirt in ihrer Größe mit dem eigenen Wappen, das Elke Otto aus Bio-Stoffen selbst näht. Die drei Entwürfe können bei Interesse der Kundschaft auch in Serie produziert werden. Beim Mittelaltermarkt gibt es noch eine Losbox, in der alle Teilnehmer der Abstimmung landen. Der gezogene Gewinner erhält ebenfalls ein T-Shirt.