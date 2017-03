Der kalendarische Frühlingsanfang hat am Mittwoch bereits den Winter abgelöst.

Und auch wenn der meteorologische Frühlingsanfang noch ein wenig auf sich warten lässt, der Sonnenschein und die warmen Temperaturen der vergangenen Tage machen schon Lust auf schöne Stunden draußen in der Natur oder im Eiscafé in der Stadt. Passend zum Thema hat die Redaktion von Familie Stumpp aus Kluftern einen ganz besonders schön ausgemalten SÜDKURIER-Kalender zur Verfügung gestellt bekommen.



Geschaffen haben die bunten Kunstwerke, gemalt, gebastelt und aufgeklebt, die beiden Nichten, die siebenjährige Malou und die zweijährige Florine. Besonders schön geraten ist das März-Kalenderblatt: Ein kunterbunter Schmetterling inmitten von farbenfrohen Insekten und Vögeln. So kann der Frühling gerne kommen! Der SÜDKURIER sagt danke nach Kluftern für die nette Idee! Sie hat auch Farbe in den Redaktionsalltag gebracht.