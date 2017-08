Markdorf Ein Schloss, zwei Meinungen

Kommunalpolitische Sommergespräche: Irene Holstein (Freie Wähler) und Susanne Schwaderer (CDU) diskutieren übers Markdorfer Bischofsschloss und die Zukunft des Rathausareals.

Frau Holstein, Frau Schwaderer, mit Ihnen möchte ich heute Abend über das Bischofsschloss sprechen. Wie stehen Sie zum Ankauf durch die Stadt und dem geplanten Umzug der Verwaltung?

Schwaderer: Ich find's sehr gut. Aus meiner Sicht ist das Bischofsschloss das Wahrzeichen der Stadt. Und nun hat sich die historische Chance ergeben, dieses für Markdorf so wichtige Gebäude ganz zu übernehmen. Dass die Verwaltung dort hineinkommt, ist für mich eine machbare und sinnvolle Nutzung, wohl besser als in unserem kaum noch vorzeigbaren Rathaus...

Holstein: Ich würde doch lieber von unserem sanierungsbedürftigen Rathaus sprechen.

Schwaderer: Außerdem haben wir so die Chance, das Rathaus-Areal ganz neu zu gestalten, eine ganz neue Situation im östlichen Bereich der Innenstadt zu schaffen.

Holstein: Eines vorweg. Wir von den Freien Wählern sind in der Frage des Bischofsschlosses durchaus nicht einer Meinung. Doch besteht zumindest in zwei Punkten Einigkeit: Schlosshof und Rittersaal sollen auch weiterhin von den Markdorfer Bürgern für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden können. Einigkeit besteht darüber hinaus auch in dem Punkt, dass wir die Kosten fürs Bischofsschloss-Projekt genau im Auge behalten wollen. Schließlich handelt es sich dabei um gewaltige Summen. 3,45 Millionen Euro hat der Kauf gekostet, 11,8 Millionen plus 25 Prozent kommen durch den Umbau auf die Stadt zu. Doch jetzt das Aber: Längst nicht alle von uns teilen die Begeisterung, die aufgekommen ist, als Bürgermeister Riedmann die Pläne vorgestellt hat.

Mein Eindruck war übrigens auch, was der SÜDKURIER geschrieben hat: dass es dem Bürgermeister eine "Herzensangelegenheit" war. Das war spürbar – und hat in der Stadthalle ja an jenem Abend eine regelrechte Euphorie ausgelöst.

Auch bei Ihnen?

Holstein: Nein, ich war schon damals skeptisch. Und meine Zweifel haben sich keineswegs gelegt. Im Gegenteil vermisse ich noch immer belastbare Zahlen. Dass eingehendere Untersuchungen beim laufenden Hotelbetrieb schwierig sind, verstehe ich. Demnächst erwarte ich aber Genaueres.

Schwaderer: Sie lassen außer Acht, dass Sanierung und Erweiterung des Rathauses ebenfalls gewaltige Kosten verursacht hätten. Hinzu kommt, dass die Verwaltung während der Bauphase komplett in Container umziehen müsste, was weitere sehr hohe Kosten mit sich brächte. Sanierung und Neubau beim Rathaus dürften also etwa gleich viel kosten wie das Bischofsschloss-Projekt, zumal das Bischofsschloss ja erst 1986 generalsaniert worden ist.

Holstein: Da kommt eine große Herausforderung auf die Stadt zu.

Schwaderer: Es gibt sehr wohl Untersuchungen, die sagen, dass es geht. Aus meiner Sicht besitzt das Projekt großen Charme. Außerdem wird die Schloss-Scheuer abgerissen. Und dann entsteht dort ein Gebäude, das den Anforderungen einer modernen Verwaltung sehr wohl gerecht wird.

Holstein: Aber wie gehen Sie mit der Situation um, dass die Stimmung in der Bevölkerung inzwischen gekippt ist? Von der anfänglichen Begeisterung blieb nicht mehr viel übrig.

Schwaderer: Ja, ja, plötzlich stoßen sich manche Leute daran, dass der Bürgermeister "Schlossherr" würde. Das ist doch albern. Ich glaube, dass es weniger Bedenken geben würde, wenn es nicht "Bischofsschloss", sondern vielleicht "Bischofshof" heißen würde.

Holstein: Die Leute machen sich Sorgen, dass für wichtige Investitionen, für unsere weitere Stadtentwicklung nicht mehr viel übrig bleibt

Schwaderer: Rathaussanierung und Bischofsschloss-Projekt kommen in etwa aufs Gleiche raus!

Holstein: Das sagen Sie und stützen sich dabei bloß auf Schätzungen. Warten wir doch besser die endgültigen Zahlen ab. Was ich aber auch nicht verstehe: Dass man so schnell die 40 Arbeitsplätze im Bischofsschloss-Hotel aufgibt.

Schwaderer: Die Verhältnisse sind doch klar. Der Pachtvertrag mit dem Vorbesitzer wäre zum 31.12.2016 ausgelaufen. Der Vorbesitzer wollte nicht weiter investieren. Verständlich, bei nur 4000 Euro Pacht im Monat für die gesamte Anlage. Und mit der Stadt als möglichem Besitzer zu verhandeln, kommt für den Hotelbetreiber nicht in Frage, weil ihm die Entscheidungswege dann zu lang werden, wenn immer erst der Gemeinderat abstimmen muss.

Holstein: Mein Eindruck ist, dass man in Markdorf den Verkauf an einen Dritten nicht gewünscht hat. Mit dem Ergebnis: Wir haben demnächst kein Hotel mehr.

Schwaderer: Auf dem Rathausareal könnte man durchaus so bauen, dass sich dort ein zukunftsfähiges Hotel wirtschaftlich betreiben ließe. Aber was soll nach Ihrer Meinung ins Bischofsschloss hinein, Frau Holstein?

Holstein: Die Räume dort haben Charme. Und es gibt sehr wohl Hotels, die sich auch mit nur 40 Betten wirtschaftlich betreiben lassen. Die Markdorfer Unternehmer jedenfalls wären begeistert, da bin ich mir sicher.

Also ist aus Ihrer Sicht auf dem Rathausareal nur ein Hotelbetrieb sinnvoll?

Schwaderer: Es gibt noch weitere Möglichkeiten: Wohnbebauung und ein Vollsortimenter

Holstein: Wir haben doch wohl schon genug Vollsortimenter in Markdorf.

Schwaderer: Das stimmt allerdings und obendrein wäre am Wochenende dann immer noch nichts los auf dem Rathausareal. Vorgeschlagen wurde auch noch ein Pflegeheim.

Holstein: Ich finde, dass man zu schnell entschieden und keine alternativen Lösungen mehr erwogen hat.

Schwaderer: Wollen Sie dem Gemeinderat Voreiligkeit vorwerfen? Der Rat hat sorgfältig abgewogen.

Holstein: Es wurde doch immer nur in eine Richtung gedacht, ausgehend von der anfänglichen Euphorie, die sich inzwischen bei Vielen gelegt hat.

Zu den Personen

In der kommenden Woche diskutieren Susanne Deiters Wälischmiller, UWG-Fraktionssprecherin im Gemeinderat, und Dietmar Bitzenhofer, FW-Fraktionssprecher.

Irene Holstein, 59, wurde in Ingoldstadt geboren. Holstein ist Diplom-Physikerin und arbeitete bei Dornier in Immenstaad. Sie lebt seit 30 Jahren am Bodensee, ist verheiratet mit dem FW-Stadtrat und Markdorfer Unternehmer Arnold Holstein und hat zwei Söhne im Alter von 24 und 25 Jahren. Sie arbeitet halbtägig in einer Maschinenbaufirma.

Susanne Schwaderer, 40, in Friedrichshafen aufgewachsen, lebt seit 1991 in Markdorf. Nach einer kaufmännischen Ausbildung studierte sie internationale Betriebswirtschaftslehre. Bis 2006 arbeitete sie in der elterlichen Metzgerei. 2007 bis 2016 war sie Bezirksgeschäftsführerin der CDU, seither Geschäftsbereichsleiterin bei der Handwerkskammer Ulm. 2016 war sie CDU-Kandidatin bei den Landtagswahlen, wurde aber nicht gewählt. Seit 2014 ist sie Vorsitzende der CDU Markdorf.

Uneins beim Bischofsschloss, einig bei Verkehr und Bildung

Moderiert von SÜDKURIER-Mitarbeiter Jörg Büsche diskutierten die beiden Politikerinnen auch noch über andere Themen. Hier der Überblick: