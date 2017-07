Markdorf Ein Jahr Marktlücke auf dem Wochenmarkt

Seit einem Jahr suchen die beiden großen Kirchengemeinden in Markdorf regelmäßig mit der Aktion "Marktlücke" den Kontakt und das Gespräch mit den Markdorfer auf dem Wochenmarkt.

Markdorf (büj) Was denn die Kirche heute hier draußen macht? Die Frage von Manuela Dorss ist rasch beantwortet. Sie feiert. Genauer: Sie feiern – und es sind auch die beiden großen Markdorfer Kirchengemeinden, die die Besucher des Wochenmarkts zum Mitfeiern einladen. Daher gibt es außer bunten Luftballons an dem Tisch vor dem Rathaus auch Kuchen und Kekse, außerdem Orangensaft und sogar Sekt.

Den Anlass des kleinen Fests in der Öffentlichkeit erläutert Stefania Menga, Gemeindereferentin der katholischen Seelsorgeeinheit, den Besuchern: "Wir haben ziemlich genau vor einem Jahr angefangen mit unserer Marktlücke – am 7. Juli, während der Fußball-Europameisterschaft." Seither stellen Menga, Vikar Johannes Treffert sowie Kristina Wagner und Pfarrer Tibo Nagy einmal im Monat an einem Markt-Donnerstag ihren Tisch auf. Daher der Name. Wobei Marktlücke eher räumlich denn ökonomisch gemeint ist. "Wir wollen Mitten ins volle Leben – auf den Wochenmarkt eben", erläutert Pfarrer Nagy. Und die Absicht des für Kirchenleute eher ungewöhnlichen Auftritts: "Mit den Leuten ins Gespräch kommen", sagt Vikar Johannes Treffert. Sie wollen über Themen sprechen, die den Menschen auf der Seele liegen, gern Aktuelles, aber auch Persönliches. Selbst wenn mancher das Marktlückengespräch nutzt, um seinen Unmut loszuwerden. "Das muss man aushalten", findet Tibor Nagy.

Manuela Dorss findet, "dass es der Kirche gut tut, sich auch anders als üblich zu präsentieren". Als Mutter eines Heranwachsenden ist sie sich sicher: "Gerade Jugendliche, gerade junge Menschen spricht so etwas an." Über die Kirche sei doch so viel zu lesen und zu hören in den Medien, da könne es nicht schaden, wenn sich Geistliche dem offenen Gespräch stellen, sagt Manuela Dorss.