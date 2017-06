Markdorf Ein Garten mit vielen Überraschungen

Mein Garten: Regine Franz genießt trotz Erdgeschosswohnung einen 180 Quadratmeter großen Garten.

Markdorf – Wer Regine Franz besuchen geht, der rechnet nicht mit einem Garten und schon gar nicht mit einem solch prächtigen. Ganz verborgen um die Ecke schließt er sich an das Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Markdorf an. "Eine Wohnung ohne Garten wäre für mich auf keinen Fall in Frage gekommen", erklärt Regine Franz. Und so wundert es nicht, dass sie und ihr Mann ganze fünf Jahre auf der Suche waren, bis sie etwas Geeignetes in Markdorf gefunden hatten.

Regine Franz ist begeistert von der großzügigen Bauweise und dem zur Erdgeschosswohnung zugehörigen rund 180 Quadratmeter großen Garten. "Hier ist es so herrlich ruhig, obwohl man so nah an der Hauptstraße wohnt", schwärmt sie. 2012 ist sie mit ihrem Mann Michael von Frankfurt hierher gezogen. Viele der Pflanzen und Deko-Elemente haben ihren Weg von Frankfurt nach Markdorf genommen und einen neuen Platz gefunden. "Der kleine Quellstein und auch viele der Rosen hatten wir schon in Frankfurt", erzählt die Hobby-Gärtnerin. Jahr für Jahr hat sie den Garten angelegt, verändert, bepflanzt. "Zuerst wollte ich ein Gemüsebeet anlegen, aber nicht so gerade, so typisch deutsch", verrät sie. Also wurde ausprobiert, angelegt, gegraben und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Schön geschwungene Beete umgeben von Rindenmulch verleihen dem Gemüsegärtchen einen eigenen Charme. Dieses Jahr wachsen dort Kräuter, Tomaten, Erbsen, Salat und Rhabarber.

"Es ist einfach schön, wenn man etwas Eigenes ernten kann, das garantiert bio ist. Und wenn es klein und mickrig ist, dann ist das eben so", lacht Regine Franz. Nach dem Gemüsegarten wurde die Sitzterrasse verlängert, dann Sträucher gepflanzt und in diesem Jahr eine zweite Terrasse und der Teich angelegt. "Mit viel Glück gibt es im Teich bald blaue Seerosen", freut sich die 62-Jährige. Nachdem ihre Schwägerin ihr ein Bild aus Singapur geschickt hatte mit einem Teich voller blauer Seerosen in einem Einkaufszentrum, war es um sie geschehen. "Ich dachte immer, die gäbe es gar nicht wirklich! Jetzt will ich sie natürlich auch haben", freut sie sich. Denn Blau ist die Lieblingsfarbe von Regine Franz. So ist ihr Garten auch ganz harmonisch in viel Weiß und Blau gehalten. Doch auch andere Farben sind zu sehen – solange sie ins Gesamtkonzept passen.

"Forsythien sind die einzigen gelben Blumen in meinem Garten und diese kleine rote Blume stammt sogar noch aus dem Garten meiner Urgroßmutter", zeigt Regine Franz wehmütig. Von ihr hat sie wohl auch die Liebe zum Garten. Schon als Kind genoss sie es, zur Uroma in den Garten zum Naschen zu gehen. "Der Garten ist einfach etwas, wo ich meine Seele baumeln lassen kann, wo ich abschalte", freut sich die Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Markdorf. Dabei ist die Zeit im Garten für sie keine Arbeit, sondern Entspannung. "Alles was geht, möchte ich selbst machen. Ich habe beispielsweise auch schon Lehrgänge für Baumschnitt besucht", erklärt die Gartenbesitzerin. Regine Franz probiert gerne aus und gibt den Pflanzen eine Chance. "Man muss den Pflanzen Zeit lassen. Im Garten muss man Zeit und Geduld haben, das lernt man hier" meint sie. Die Blumen, Sträucher und Bäume müssen sich selbst helfen, ist ihre Devise. Darum wird außer den Rosen auch nichts gespritzt. Zudem sollen die beiden Toypudel auch frei im Garten springen können. Der von den Vögeln gebrachte Fingerhut wird von ihnen zum Glück auch in Ruhe gelassen. "Leider sind auch einige Pflanzen in diesem Frühjahr erfroren, wie mein Feigenbaum oder der Sommerflieder", sagt Regine Franz. Dennoch blüht in ihrem Garten so einiges: jede Menge Rosen, die Lieblingsblume ihres Mannes, der Rittersporn, ein Mandelbäumchen, Perlmuttsträucher oder auch Hibiskus. Die weiße Klematis ziert den Zaun neben Blaukissen und Deko aus Treibholz. "Mein absoluter Schatz im Garten ist jedoch mein Engel", strahlt Regine Franz über das Geschenk ihres Mannes zum 60. Geburtstag.

Tipp: "Ich gehe jeden Tag eine Stunde mit dem Körbchen durch den Garten und zupfe Unkraut und schneide die Pflanzen. So ist es nie zu viel Arbeit auf einmal." Regine Franz

Regine Franz' Gartensteckbrief

1. Meine Lieblingspflanze: Ganz klar das Maiglöckchen. Ich mag den Duft und die Blüte. Im Laden sind sie sündhaft teuer, dabei wuchern sie wie Unkraut.

2. Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: Umgraben oder andere kräftezehrende Arbeiten, das ist langsam einfach zu anstrengend.

3. Meine teuerste und meine günstigste Gartenanschaffung: Die Teuerste wird wohl der Teich gewesen sein, am günstigsten sind die Digitalis, die haben die Vögel umsonst gebracht.