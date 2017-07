Markdorf Eilvergabe: Interimsgebäude für Kindergarten und Grundschule

Bürgermeister Georg Riedmann hat den Unmut einiger Gemeinderäte auf sich gezogen. Per Eilvergabe entschieden Riedmann und die Verwaltung, dass zwei Interimsgebäude für Kindergarten und Grundschule Leimbach angeschafft werden. Die Container-Lösung soll dem drohenden Platzmangel entgegenwirken. Gemeinderäte sprechen von einer falschen Entscheidung.

Markdorf – Gute Nachricht für den Kindergarten und die Grundschule in Leimbach: Um dem drohenden Platzmangel an beiden Stätten entgegenzuwirken, werden zwei Interimsgebäude auf Basis von Container-Raummodulen aufgestellt. Dafür haben sich die Verwaltung und Bürgermeister Georg Riedmann kurzfristig entschieden. Damit die Interimsgebäude auch bis zum Herbst zur Verfügung stehen, sah sich die Verwaltung gezwungen, die dafür notwendige Auftragsvergabe in einer Eilvergabe vorzunehmen, worüber Riedmann die Fraktionsvorsitzenden in der vergangenen Woche informierte. Den Zuschlag sowohl für den Kindergarten als auch für die Grundschule ging an die Firma Algeco aus Eningen, die auf Container-Lösungen für flexible Raumanforderungen spezialisiert ist. Im Gemeinderat sorgte die Eilentscheidung des Bürgermeisters teils für offenen Unmut.

Es ist vorgesehen, dass das Interimsgebäude für den Kindergarten für einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren stehen soll und das der Grundschule für fünf bis sieben Jahre. Wobei geplant ist, ab dem sechsten Jahr für die Dauer der Bauphase der Grundschule Leimbach noch ein erstes und zweites Geschoss daraufzusetzen. Als Standort für das Kindergarten-Gebäude ist der Parkplatz neben der Mehrzweckhalle vorgesehen. Das Schulgebäude soll im südlichen Bereich der Grünanlage errichtet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro, 493 000 Euro für den Kindergarten und 1,2 Millionen Euro für die Schule. Zur hohen Summe sagte Georg Riedmann: "Die Mietvariante ist klar die günstigere, der Kauf der Container hätte allein für die Schule 3,6 Millionen Euro gekostet." Für die Maßnahme werden im Nachtragshaushalt 2017 Mittel in Höhe von rund 500 000 Euro bereitgestellt.

Unter den Gemeinderäten waren die Meinungen über das Handeln des Bürgermeisters geteilt. Uwe Achilles, SPD-Fraktionsvorsitzender, machte klar: "Ich halte es für einen sehr einmaligen Vorgang, das möchte ich deutlich machen. Für die Zukunft erwarte ich solche Alleingänge nicht mehr." Empörter äußerte sich Christiane Oßwald (UG): "Herr Achilles hat es zu freundlich ausgedrückt. Es wurden Sachen entschieden, die hätten so nicht entschieden werden müssen." Ihrer Ansicht nach hätte man erst mal nachdenken müssen, ob eine zusätzliche Klasse an der Jakob-Gretser-Schule Sinn gemacht hätte. Anders sah es Hubert Roth (CDU). Für ihn und seine Fraktion war die Entscheidung richtig, denn "wegen der langen Dauer ist eine hochwertige Lösung notwendig und richtig". Ähnlicher Meindung war auch Dietmar Bitzenhofer (FW), der zusätzlich eine Weiterbenutzung der Container anregte.

Riedmann nahm die offene Kritik an seiner Eilvergabe an, betonte aber, dass dies eine wirkliche Ausnahmesituation gewesen sei. "Wir hätten früher auf die Situation reagieren müssen, das stimmt", erklärte er. Bezüglich der Entscheidung für die Container-Lösung stellte er klar: "Die Kinder sollten auf jeden Fall eine erstklassige Ausweichfläche bekommen, die allen Anforderungen gewachsen ist."

Die Interimslösung