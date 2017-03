Markdorf Eberhard Lauer spielt in der Pfarrkirche St. Nikolaus

Der Hamburger Domorganist interpretiert bei seinem Konzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Markdorf Stücke mit "Ohrwurm-Qualität"

Dank und Neugier hatten den älteren Herrn die Stufen nehmen lassen. Die Wendeltreppe zur Orgelempore war er hochgeklommen, um sich bei Eberhard Lauer zu bedanken. Herzlich fiel das aus, geradezu ergriffen. Außerdem aber wollte der Konzertbesucher wissen, was der Meister zuletzt gespielt hatte? Eine allerlieblichste Melodie, so vertraut wie schön, doch könne er sich beim besten Willen nicht mehr an den Namen erinnern, gestand der Fragende. Eberhard Lauer musste schmunzeln. Es sei ein Stück mit „Ohrwurm-Charakter“, räumte er ein. Gleichwohl unbekannt, sogar im orgelbegeisterten Frankreich. Endlich, seinen Besucher auf der Empore hatte der Organist nun genug auf die Folter gespannt, verriet er den Titel: Als Zugabe hatte Lauer den dritten Satz aus der vierten Orgel-Sinfonie von Charles-Marie Vidor gespielt.

Das war Lauers Dank für den stürmischen Beifall am Schluss seines Konzerts in der St.-Nikolaus-Kirche. Dahin hatte der Förderverein Kirchenmusik den Hamburger Domorganisten eingeladen. Auf dem Programm: Bach, Franck und, eher überraschend, Mussorgsky, dessen „Bilder einer Ausstellung“ Lauer in einer Orgelfassung gab.

Wie virtuos er mit den Klangfarben umzugehen, sie zu modulieren weiß, das hatte Lauer schon zu Beginn gezeigt, im ersten Stück seines Programms, der „Fantasie und Fuge in g“. Unbestimmt drohend, finster, scheinbar ohne Heil dröhnten tiefe Pfeifen. Darüber wehte es hellere Melodiefetzen. Allem Streben aber arbeitete beklemmend lange Lastendes entgegen, ja schlug um in trudelndes Abwärtsgleiten. All das blieb aber nicht im Diffusen. Stattdessen erlebten die Ohren Raum, Klangraum mit klaren Konturen, in dem sich mal Melodiegirlanden emporwanden, mal erratische Komplexe begegneten.

Ein akustisches Raumerlebnis war nur das eine. Auf der anderen Seite erwies sich Lauer als Großer im Umgang mit der Zeit. Die nahm er sich. Die gab er in sein Spiel, sodass sich die wuchtigen Durchbrüche in der César-Franck-Fantasie bei aller Heftigkeit gemessen entwickelten. Vom Kirchenschiff hatte Lauer da längst Besitz ergriffen – von den Bänken bis in die Höhen des Chorraums war alles Klangraum. Hier wogte Grandiosität, hier schillerten luftigere Phrasen.

Die Kernfrage jedoch war, was Eberhard Lauer aus dem tatsächlichen Ohrwurm des Abends, aus Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, macht. So oft gehört, so vertraut, war beinah zu befürchten, dass womöglich allein die Orgel den Reiz ausmachen könnte. Dem war dann aber gar nicht so. Weil der Meister erneut mit seinen Pfunden wucherte, dem Zeitmaß, der Raumillusion. Und weil er darüber hinaus mit großer Behutsamkeit spielte. Den „Schloss“-Satz zum Beispiel so zurückhaltend bot, dass da fast mehr Erinnern als Hören war. Manches schien ironisch: die Tuillerien, der Ochsenkarren, die „Hütte auf den Hühnerfüßen“, manches ausgelassen, alles aber wie nie gehört, unerhört neu.