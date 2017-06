Markdorf Drittklässler gehen auf musikalische Reise

Das Musikprojekt fand zum zehnten Mal an der Grundschule Leimbach statt und die Schüler sowie Musikpädagoge Bernhard Rissmann hatten viel Spaß dabei.

Es beginnt mit einer Trennung. Durch einen Zauber haben die Instrumente sprechen gelernt, was die Kinder zunächst verschreckt. Sowohl Kinder als auch die Instrumente begeben sich auf eine Reise um die Welt, erleben allerlei Neues und finden am Ende wieder zusammen.

Umgesetzt wird diese Reise von den Drittklässlern der Grundschule Leimbach und Musikpädagoge Bernhard Rissmann. Bei dem Projekt geht es um gegenseitiges Zuhören, darum, miteinander in musikalische Gespräche zu kommen und selbst in den Vordergrund zu treten. Lediglich mit Blicken, Mimik und kleinen Gesten wies Rissmann die Kinder an. Die einzigen Worte, die gesprochen wurden, waren die der Geschichtenvorleser. Neben exotischen Instrumenten wie Klangstab, Holzstöcke, Flöte oder Rasseln wurden auch die Instrumente eingesetzt, die von den Kindern bereits erlernt werden.

Beispielsweise spielt Lisa seit einem Jahr Querflöte und es machte ihr riesigen Spaß die kleinen Tonfolgen zu spielen. Julie Adam, die neue Schulleiterin, erlebte das Projekt zum ersten Mal und ist absolut angetan von der kreativen Leistung der Kinder: "Das ganze Erlebnis ist ein Geschenk. So viel feine Harmonie erspüren zu dürfen war ein tolles Erlebnis." Alle seien hoch konzentriert gewesen und jeder Beitrag "hatte den gleichen Stellenwert, völlig unabhängig vom Leistungsniveau", so die Schulleiterin. Eines der Ziele des Projekts, das es bereits seit zehn Jahren an der Grundschule gibt, ist die Förderung von Sozialkompetenzen, betont Adam: "Durch den Einsatz der verschiedenen Instrumente kann jeder sich entsprechend seines Temperaments einbringen."

Monika Hoffmann vom Förderverein setzt sich seit Jahren für das Projekt ein und ist auch in diesem Jahr wieder sehr zufrieden: "Es ist schon eine Art Standard im Schulkalender geworden, wir machen es aber auch gerne. Es ist ja eine kleine Schule, da geht das noch recht problemlos."

Auch bei den Hauptakteuren kam die Reise gut an. Leopold hatte vorher noch keine Mundharmonika-Erfahrung, was aber wohl kein Problem für ihn darstellte: "Das war ganz einfach, ich habe einfach immer wieder die Töne geübt, echt nicht schwer." Anika beherrscht die Blockflöte schon ziemlich gut: "Ich habe die traurigen Teile am liebsten gespielt." Etwas, das sie mit den Querflötistinnen Hannah und Alessia gemeinsam hat, wobei Letztere eigentlich alle Stimmungen gern spielte. Und als vor acht Wochen die Proben für das Projekt begannen, wusste Angelina noch nicht, dass sie vier Wochen später mit dem Gitarrenunterricht beginnen wird.