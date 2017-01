Markdorf Dreikönigssitzung der Historischen Narrenzunft: Neuer Name für den Saal im Obertor

Dreikönigssitzung der Historischen Narrenzunft: Ehepaar Schleicher verschenkt Gemälde an die Narren und wird mit einer besonderen Geste überrascht.

Das Jahr 2017 wird für die Historische Narrenzunft Markdorf einen besonderen Stellenwert im Geschichtsbuch einnehmen. Gleich mehrere große Ereignisse wurden bei der Dreikönigssitzung im Zunfthaus Obertor von Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer bekannt gegeben. Die Narren selbst wurden von ihrem Ehrenpräsidenten und Gönner Hans Schleicher und dessen Frau Renate überrascht.

Zu Beginn der Sitzung freute sich Bitzenhofer, dass das große Landschaftstreffen Bodensee-Linzgau-Schweiz der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) zeitgleich auch der Startschuss für die 1200 Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Markdorf ist. "An diesem Tag werden wahrscheinlich mehr Narren bei uns zu Gast sein, als Markdorf Einwohner hat", erklärte der Zunftmeister. Solch ein großes Narrentreffen habe es hier bis dato noch nie gegeben, sagte der Narrenchef. Bei dem Landschaftstreffen wird unter anderem ein Zelt aufgestellt, in das 2500 Besucher passen, des Weiteren gibt es viele kleinere Versorgungsstationen.



"Wir sind stolz, dass das SWR-Fernsehen vier Stunden live über dieses großes Ereignis berichtet", erklärte Bürgermeister Georg Riedmann und dankte Vize-Zunftmeisterin Birgit Beck, die federführend alle Verhandlungen geführt hatte. Der Eröffnungsball wurde mangels Besucher gestrichen. Stattdessen gibt es am Samstag, 21. Januar einen Lumpenball, der von der Garde, dem Jungnarrenrat und der Fahnenschwingergruppe organisiert wird.

Eine große Ehrung wurde Hans Schleicher und seiner Frau Renate zuteil. Der Unternehmer hatte vor 38 Jahren die Immobilie am Obertor der Narrenzunft geschenkt – damals in einen sehr baufälligen Zustand. Die Narrenzunft habe viele Schulden aufgenommen, sehr viel Eigenleistung investiert und 20 Jahre lang gebraucht, um dieses Juwel erstrahlen zu lassen, so Bitzenhofer. "Ihr habt den Grundstein dafür gelegt", dankte er Hans Schleicher und seiner Frau. Darum habe man die einstimmige Entscheidung getroffen, den oberen Saal in "Renate und Hans Schleicher- Saal" umzutaufen. Beide waren sichtlich gerührt von dieser Geste und hatten ebenfalls eine Überraschung parat. Das Unternehmerpaar schenkte der Narrenzunft ein wertvolles Ölgemälde des verstorbenen Künstlers Bruno Müller mit dem Titel "Narren, die nicht aus dem Rahmen fallen". Darauf abgebildet sind die Symbole der Markdorfer Narrenzunft.



Termine der Narrenzunft