Markdorf Drei Sprayer werden gesucht

Katz und Maus-Spiel durch die Stadt Markdorf für die Polizei. Vermutlich stammen alle Graffitis von den selben Tätern. Der Gesamtschaden kann bisher nicht genau beziffert werden.

Markdorf – Die Polizei ermittelt bereits seit Dienstag, 22. August, gegen eine Gruppe von Sprayern. Aufgefallen ist sie an jenem Tag zunächst an der Jakob-Gretser-Schule und zog dann durch die Stadt. Dabei hinterließ die Gruppe ihre Graffitis im ganzen Stadtgebiet. Ein Katz und Maus-Spiel begann, doch die Polizei konnte die Täter nicht fassen, weil sie an den jeweils gemeldeten Orten schon verschwunden war, als Streifen eintrafen.

Wie berichtet, gab bzw. gibt es Graffitis auf der Südseite der Jakob-Gretser-Schule, an einer Garagenwand in der Ensisheimer Straße, einer Wand der Tennishalle, der Stadthalle, der Stadtmauer, im Parkhaus Poststraße und im Skatepark. Auch im Parkhaus unter dem Bischofsschloss sind auf beiden Parkdecks und im Treppenhaus in schwarz und rot mehr oder weniger sinnfreie Zeichen, Fantasienamen und Zahlen aufgesprüht, die offenbar aus Spielen stammen. Für die Polizei ist dies alles die selbe Handschrift.

Die Täter sind bisher unbekannt, kennen sich aber offenbar in Markdorfer Stadtgebiet gut aus. Nach Angaben von Zeugen sollen die drei mutmaßlichen Täter mit schwarzen Hosen und Basecaps bekleidet gewesen sein. Zwei trugen schwarze T-Shirts und einer ein weißes T-Shirt. Zum Teil sollen sie beim Sprayen ihrer Graffitis vermummt gewesen sein.

Der Schaden sei nicht genau zu beziffern, hieß es von Seiten der Polizei, da es darauf ankomme, mit welchem Aufwand die Schmierereien beseitigt werden können oder müssen. Einige tausend Euro könnten zusammenkommen. Die Polizei bittet noch immer um Hinweise auf die Täter an den Polizeiposten Markdorf, Tel. 0 75 44/9 62 00. Vor rund sechs Wochen hatte die Polizei in Markdorf bereits einen anderen Sprayer ermittelt, der sich zehn Anzeigen wegen Sachbeschädigung einhandelte.

In Nachbarkommunen wurde und wird im Zusammenhang mit Graffitis versucht, dies zu kanalisieren, beispielsweise in Friedrichshafen und Langenargen über die dortigen Jugendtreffs und -beauftragten. Der Markdorfer Jugendreferent Ralf Waldenmayer meinte auf Nachfrage: „Die Idee für Graffiti-Workshops besteht, um so etwas zu vermeiden.“

Dazu müsse allerdings erst einmal festgestellt werden, ob es tatsächlich einen Bedarf bei den Jugendlichen für Graffiti-Workshops in Markdorf gebe. Genehmigt werden müsste eine solche Aktion auch. Persönlich finde er die Graffiti-Schmiererein in der Stadt nicht gut. Er wisse auch, dass sich Jugendliche über die Graffitis im Skatepark bereits beschwert haben.

Jürgen Hess konnte am Freitag auf Anfrage des SÜDKURIER kurz nach seinem Dienstantritt als neuer Leiter des Markdorfer Ordnungsamts noch nichts zu den konkreten Fällen sagen, da ihm noch die Informationen fehlen. An seinem ersten Arbeitstag in Markdorf stand erst einmal eine herzliche Begrüßung und das Kennenlernen der Kolleginnen und Kollegen an. Einen Überblick werde er sich in den nächsten Tagen verschaffen, sagt er.

Strafandrohungen

Das unerlaubte Sprayen von Graffitis ist strafrechtlich Sachbeschädigung im Sinne des § 303, evtl. auch $ 304, Strafgesetzbuch (StGB) plus unter Umständen Hausfriedensbruch, § 123 StGB, wegen des Betretens fremder Grundstücke. Nach Angaben der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes drohen jugendlichen Tatverdächtigen (14 bis 21 Jahre) nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) folgende Strafen: Erziehungsmaßregeln (§ 9 JGG) in Form von Weisungen oder Erziehungshilfen, Zuchtmittel (§ 13 JGG) durch Verwarnungen und Auflagen oder Jugend-, Freizeit-, Kurz- bzw. Dauerarrest (insgesamt bis vier Wochen) oder sogar Jugendstrafe (§ 17 JGG) in der Jugendstrafanstalt (sechs Monate bis fünf Jahre). Unter 14-Jährige werden strafrechtlich nicht verfolgt. Zivilrechtlich drohen Schadensersatz und Verfahrenskosten.