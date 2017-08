Markdorf Drei Musikerinnen spielen Stücke von Georg Philipp Telemann

Christiane Riedmann, Katja Verdi und Tina Speckhofer treten bei den Sommerkonzerten in Markdorf auf.

Markdorf (büj) Sie spielen zu dritt – und das nun schon zum zweiten Mal. Nachdem Christiane Riedmann, Tina Speckhofer und Katja Verdi bereits vor zwei Jahren ein gemeinsames Konzert für die "Klangwelt Rittersaal" gegeben haben, treten sie nun erneut auf. Dies im Rahmen der Sommerkonzerte, die von der Musikschule Markdorf in der Mauritiuskapelle beziehungsweise im Kloster Weppach veranstaltet werden. Die drei Musikerinnen spielen am Sonntag, 10. September, um 18 Uhr in der Mauritiuskapelle. Auf dem Programm stehen ausschließlich Kompositionen von Georg Philipp Telemann.

"Teleman(n)ie" heißt dann auch das Motto des Abends. Wobei es wohl weniger etwas Zwang- oder gar Wahnhaftes war, das den Anstoß gab zu dieser freiwilligen Beschränkung ausschließlich auf Stücke des langjährigen Musikdirektors in Hamburg. Weit eher erfolgt die Konzentration auf Telemann, weil sich dessen Todestag zum 250. Mal jährt. Und "weil er einfach ein großartiger Komponist war", erklärt Tina Speckhofer. Die Cembalistin aus Konstanz schätzt Telemanns stilistische Vielfalt ganz besonders. Er habe sich die diversen Nationalstile seiner Epoche überaus geschmeidig anverwandelt. Ob im italienischen, ob im französischen oder im deutschen Stil, Telemann wusste Verspieltheit, Eleganz und eine gewisse Liedhaftigkeit sehr wohl zu akzentuieren. Von seinem Publikum wurde solche Wendigkeit überaus geschätzt, erläutert Tina Speckhofer den Erfolg des Komponisten.

"Und es macht großen Spaß, ihn zu spielen", ergänzt Katja Verdi. Der Einfallsreichtum Telemanns überrasche nach wie vor. Seine Kompositionen atmen große Frische – und kämen keineswegs mechanisch daher. Das bekannte Telemann-Stück sei in der Mauritiuskapelle nicht zu erwarten. Grundsätzlich gehöre er nicht zu jenen Komponisten, mit deren Namen das breite Publikum eine bestimmte Melodie verbinde, erklärt Christiane Riedmann. "Manche Überraschung, manches Unerwartetes werden wir schon spielen" – solo, zu zweit oder auch zu dritt.

