Markdorf Dreckkübelgschwätz ist der Schlusspunkt einer tollen Fasnet in Markdorf

Im zweiten Teil des Dreckkübelgschwätz der Historischen Narrenzunft in der Stadthalle Markdorf am Dienstagabend überzeugt Angie Ummenhofer als Donald Trump. Auch Manfred Weiß und Christian Amann steigen wieder in den Kübel.

Nach der Pause steigt Manfred Weiß mit einer sängerischen Darbietung in den Kübel. Musik liegt hier in der Familie: Sohn Martin Weiß dirigiert die Zunftkapelle. Mit einem fidelen „Faria faria ho“ singt Manfred Weiß von Markdorfs geistlichen Herren, die doch schon für eine fröhliche Religion im Städle stehen. Auch sollten die vielen Kinder der Jakob-Gretser-Grundschule künftig lieber ins Bischofsschloss zum Turnen kommen als in ihrer beengten Turnhalle. Und immer wieder ein „Faria faria ho“. Weiter trällert er: „Aber auch die Bauten beim Proma, diese neuen Hochhäuser, die schrecken so manch’ Oma.“ „Faria faria ho“. Tusch und donnernden Applaus gibt es für Manfred Weiß, der unter Beweis stellt, dass er eine Bereicherung fürs Dreckkübelgschwätz ist.

Angie Ummenhofer hat sich von ihren Strapazen vom vergangenen Jahr, als sie unfreiwilligerweise auf dem Sado-Maso-Schiff gelandet war, erholt und sorgt mit ihrem Auftritt als Donald Trump für einen Höhepunkt. Der amerikanische Präsident ist gekommen, um "das Niveau des heutigen Abends zu senken". Und während SÜDKURIER-Fotograf Florian Fahlenbock noch ein Foto knipst, wird auch gleich gegen die Presse gewettert. Diese stelle immer so gemeine Fragen, beispielsweise "Was sagen Sie als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz?" Auch dass er frauenfeindlich sei, seien Fake-News. "Ich habe gute Verhältnisse mit Frauen", stellt Angie "Donald" Ummenhofer klar. Auf Bildungsreise in Sachen Mauerbau unterwegs, bewundere er Süddeutschland, das einen großen See zwischen sich und Österreich hat. Lob auch für das Oktoberfest und Hofbräuhaus – weniger für das Sauerkraut.

Dadurch komme Trump nicht mehr vom Klo runter und habe schon kräftig abgenommen. Dafür wisse er jetzt, warum Kennedy damals gesagt hat: "Ich will ein Berliner". Und bevor Donald Trump weiter zu Wladimir und in die Türkei reist, gibt er dem Publikum mit auf den Weg: "You are great supporter, you are second". Ummenhofer schafft mit ihrem Auftritt die ersten "Zugabe"-Rufe.

Novum an diesem Abend: Mit Angie Ummenhofer sowie Marlene Riederle, Lisa Bitzenhofer, Inge Augner, Regina Lorenz, Birgit Ziegler und Rosi Altstädter stehen mehr Frauen im Kübel als Männer. Altstädter ist dafür bekannt ernstere Themen anzusprechen, dieses Mal sind es DITIB, sowie Erdogan und Trump, der als Präsident in der Pflicht stehen würde. Bei der Fluchtweg-Problematik von der Stadthallen-Empore hat sie folgende Idee: Die Goisel zur Hilfe nehmen und am Seil hinuntersausen – am Ende kann man die dann den Hänseler schenken, die sie zum Schnellen verwenden. Auch ist es Rosi Altstädter zu verdanken, dass es beim Narrentreffen so Kaiserwetter hatte, dies hatte sie Bürgermeister Georg Riedmann vorsprochen, als man sich zufälligerweise beim "Bitze" im Geschäft getroffen hatte. Und während alle dieses Wochenende in guter Erinnerung halten, hadert Pfarrer Uli Hund immer noch damit, dass "seine" Oberkircher nicht eingeladen worden waren. Verständnis habe er schon, wo hätte man bei 53 Zünften und 8000 Hästrägern noch 200 mehr unterbringen sollen? "Die wären beim Untertor nicht mehr um die Kurve gekommen, da hätte man das Dosch-Haus abreißen müssen", so Hund.

Viele Lacher hat zuvor bereits Dekan Peter Nicola eingefahren, als er von einer Zugfahrt erzählt, die scheinbar kein Ende nehmen will, nachdem sie nach langer Warterei endlich angefangen hat. Wer sich im Reisezentrum einen Fahrschein kaufen möchte, der sollte viel Zeit und Lesestoff mitbringen – beispielsweise Harry Potter, Band 1 bis 7. "Schön, dass es in unserer schnelllebigen Zeit noch sowas wie die Deutsche Bahn gibt."

Wie Franzose Christian die Deutschen sieht

Christian Amann kommt wieder als charmanter Franzose im grellen Jogginganzug auf die Bühne.

Er macht sich seine Gedanken über Markdorf und seine Bürger, aber auch über die Deutschen im Allgemeinen. Von seinen Freund Alfons – dem fernsehbekannten – holte er sich Rat: "Wenn ich Ideen suche, meint Alfons, solle ich mir die Leute anschauen, denn das Cabaret findet um mich herum statt." Beispiel Dietmar Bitzenhofer: "Seine Entscheidungen über seine Aussagen hat er bestimmt mit dem Narrenbüttel getroffen, das macht ihn so unberechenbar." Seine Frau Lisa habe auf jeden Fall die Tapferkeitsmedaille verdient. Dafür gibt es einen Dreifachtusch der Zunftkapelle und Applaus aus dem Publikum.

Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen macht er unter anderem bei der Tierhaltung aus, "Deutsche zahlen 7,30 Euro für Hundefutter, so viel geben wir nicht einmal für die Oma aus." Und die merkwürdige Sitte, "die Hundescheiße erst in Beutel zu packen, um sie dann an den Wegesrand zu werfen", veranlasst ihn zu heftigem Kopfschütteln. Tierschutz ist ein sehr wichtiges Thema. So eine Zauneidechse hat auch ihre Rechte und diese spezielle in Markdorf hat es ganz geschickt eingefädelt: "Das Männchen ist einfach zur Südumfahrung umgesiedelt." Auch hier bricht das Publikum in schallendes Gelächter aus. Nicht alles in Sachen Tierschutz findet seine unbedingte Zustimmung: "In Deutschland bauen die Menschen an Straßen Frosch- und Krötenzäune, sammeln sie ein und bringen sie auf die andere Straßenseite. Bei uns in Frankreich gibt es Froschschenkel."

Sehr erfreut zeigt er sich darüber, dass die Deutschen in Frankreich beliebter geworden sind, weil sie jetzt auch beschummeln, und wie es der VW-Abgasskandal zeigt: "Wenn, dann aber richtig." Geld wie Dreck müsse Markdorf haben, meint er, denn mit den 24 Millionen Euro, die das neue Rathaus verschlingen werde, könnte man 35 Jahre Miete für einen Zweckbau im Industriegebiet zahlen und noch einen kostenlosen Stadtbus als Zubringer obendrauf. Pfarrer Ulrich "Pudel" Hund wirbt für mehr Besucher in der Kirche, aber eigentlich, mutmaßt Franzose Christian, "fühlt er sich als Narrenrat eher zum Zunftmeister berufen oder aber doch vielleicht zum Narrenbüttel." Die Kappe des Narrenbüttels setzte er ihm probehalber schon einmal auf – ein kleiner Vorgeschmack? (jmh)