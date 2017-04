Markdorf Doppelkonzert der Stadtkapelle und des Bürgermusikvereins Mäder

Die Stadtkapelle Markdorf und der Bürgermusikverein aus dem vorarlbergischen Mäder stehen am Sonntag, 8. April, gemeinsam auf der Bühne der Stadthalle Markdorf. Beide Kapellen verbindet eine fast 40-jährige Freundschaft.

Markdorf (büj) Ihr Frühjahrskonzert gibt die Stadtkapelle Markdorf am Samstag, 8. April. Allerdings wird sie nicht allein aufspielen. Die Musiker vom Bürgermusikverein Mäder werden den Markdorfern in der Stadthalle zur Seite stehen. Beide Kapellen verbindet eine fast 40-jährige Freundschaft. Deren Hauptmotor war der im vergangenen Sommer verstorbene Siegfried Fehrenbach, gemeinsam mit dem Bürgermusik-Obmann im vorarlbergischen Mäder. Sie stießen eine nunmehr 39-jährige Abfolge von wechselseitigen Besuchen an, die mit Auftritten in Mäder oder Markdorf verbunden waren.

"Wir freuen uns riesig darüber", sagt Brigitte Waldenmaier, Vorsitzende der Stadtkapelle, "dass die Bürgermusik zu unserem Frühjahrskonzert kommt." Sie ist auf das Programm der befreundeten Blaskapelle gespannt. Der Programmzettel verspricht viel Abwechslung. Da begegnet eine "Amerikanische Trilogie", aber auch vertraute Stücke wie "Malaguena", jener nach Andalusien versetzende Ohrwurm des kubanischen Komponisten Ernesto Lecuona, den Caterina Valente einst auch hierzulande zum Hit machte. Die Reise der Musiker aus Mäder geht aber noch weiter – nach Irland, von wo es komponierte Sagen zu hören gibt, und an die Copacabana. Ob die Begegnung mit dem "Gipsy Girl" dort stattfindet, das wird sich wohl am Samstag zeigen.

Und noch etwas wird sich zeigen: mit welcher Umsicht Dirigent Reiner Hobe seine Musikauswahl für die Stadtkapelle getroffen hat. Eigens für Martin Weiß, den Solo-Klarinettisten, nahm Hobe drei Klezmer-Kompositionen ins Programm. Damit will Weiß sowohl seine Spielfertigkeit, als auch sein interpretatorisches Können unter Beweis stellen. "Er ist genau der Richtige für dieses Gemisch aus Temperament und Gefühl", erklärt Hobe. Gefühl und Temperament sind überhaupt groß geschrieben bei den Stadtkapellen-Beiträgen zum Konzert, die alle um das Thema Hochzeit kreisen – mal volkstümlich nach Norwegen, mal zu Mozarts "Figaro".

Das Konzert in der Stadthalle beginnt am 8. April um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf bei Friseur Reifsteck und Buchhandlung Wälischmiller.