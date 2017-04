Markdorf Domiziano Bianchi: "Bildung ist eines der höchsten Güter"

Auf einen Kaffee mit... Domiziano Bianchi, seit Herbst Vorsitzender des Elternbeirates des Gymnasiums und des Gesamtelternbeirates der Markdorfer Schulen, über die Aufgaben und Herausforderungen im Schulalltag

Herr Bianchi, Sie sind seit Herbst letzten Jahres neuer Vorsitzender des Elternbeirates am Gymnasium und des Gesamtelternbeirates der Markdorfer Schulen. Was hat Sie bewogen, diese Posten zu übernehmen?

Um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig ins kalte Wasser gesprungen. Ich war zwar zuvor schon Elternvertreter in der Klasse meines Sohnes, hatte mir aber keine Gedanken gemacht, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Dann wurde ich vorgeschlagen. Da hat wohl jemand eine Qualität in mir entdeckt (lacht). Da meine beiden Söhne auf das Bildungszentrum (BZM) gehen liegt es für mich nahe, mich dann einzubringen. Vielleicht kann ich etwas bewegen.

Wie wird man überhaupt Vorsitzender im Gesamtelternbeirat?

Zunächst einmal muss man als Elternvertreter einer Klasse gewählt sein und somit im Elternbeirat sein. Dann wird aus deren Mitte der Elternbeiratsvorstand gewählt. Man wird vorgeschlagen und demokratisch gewählt. So wurde ich Vorsitzender des Elternbeirates im Gymnasium. Wobei ich mich nicht als der Vorstand sehe, sondern immer als Team mit Andrea Wodtko, Myriam Zanker und Anita Fauser. Es ist gut, dass wir inzwischen zu viert sind und dass mit Andrea Wodtko auch jemand dabei ist, der schon länger da ist und Erfahrung hat. Da bin ich wirklich sehr dankbar um alle, die mit tätig sind. Wichtig ist, dass es als Team gut funktioniert und das tut es auch. Auf der Vorstandssitzung der Elternbeiräte aller Markdorfer Schulen wurde ich dann zudem als Vorsitzender des Gesamtelternbeirates gewählt.

Was sind Ihre Aufgaben im Elternbeirat?

Wir sind die Vertreter der Eltern und wollen uns in allen Belangen im schulischen Leben, die uns betreffen, engagieren und einbringen. Dabei sind die Themen ganz unterschiedlich. Da geht es um bewegliche Ferientage oder die Busfahrten, das Kantinenessen oder die Studienfahrten aber auch um das Bildungsangebot wie eine weitere Fremdsprache und die Ausstattung der Schule. Alles, was die Eltern eben bewegt.

Was ist Ihr persönliches Anliegen dabei?

Mir ist wichtig, dass Gespräche und Diskurs ermöglicht werden, dass demokratische Entscheidungen umgesetzt werden können. Die Eltern sollen wissen, an wen sie sich mit Ihren Anliegen wenden können. Ich sehe mich da eher als Botschafter oder Schnittstelle zwischen Eltern und Schulleitung. Die Schulleitung hat wirklich ein offenes Ohr und nimmt alle Anliegen ernst, das ist wirklich lobenswert. Ein harmonisches Miteinander zwischen Eltern, Schülern und Lehrern ist mir auch sehr wichtig. Ein offenes gutes Miteinander, in dem jeder Kritik äußern darf.

Was haben Ihre Kinder denn dazu gesagt, dass Sie dieses Amt übernommen haben?

Als sie erfahren haben, dass ich gewählt wurde, war ihnen tatsächlich wichtig, dass ich dieses Amt annehme. Beide fühlen sich an der Schule wirklich wohl. Das ist enorm wichtig. Schule soll nicht nur Ort des Arbeitens und Lernens sein, sondern mehr. Wenn Kinder nicht nur Wissen anhäufen, sondern hinterfragen lernen, kritisch werden, selbstsicherer. Das alles funktioniert sicherlich nur, wenn man sich dort auch wohl fühlt.

Inzwischen erleben Sie Schule als Vater, wie haben Sie Schule selbst erlebt?

Ich war tatsächlich auch Schüler hier am BZM. Schule war zwar interessant, was aber nicht heißt, dass ich immer voll dabei war (lacht). Im Nachhinein bin ich aber all meinen Lehrern so dankbar, weil sie mir wirklich viel vermittelt haben. Ich habe schon einiges auf die leichte Schulter genommen oder mich eher drüber lustig gemacht damals. Aber ich habe in der Schule Raum gefunden, meine Stärken auszuleben. Ich habe für die Schülerzeitung "Der Kaktus", die es übrigens heute immer noch gibt, Cover und Plakate gezeichnet. Wir haben Diskos und Konzerte veranstaltet, durch die Schülerzeitung einiges bewegt. Die Schule hat da wirklich einen tollen Freiraum geboten.

Wie empfinden Sie den Wandel der Schule bzw. direkt des BZM?

Als mein ältester Sohn hier zur Schule kam, bin ich nach langer Zeit wieder ins BZM gekommen und habe die Schule wieder als schön und frei erlebt. Es gibt so eine Vielfalt an Angeboten, auch die Bibliothek ist ganz toll ausgestattet. Früher war die Schülerschaft in meinen Augen etwas "bunter", man hat sich mehr abgegrenzt, wollte individueller sein. Heute kommt es mir neutraler vor. Vielleicht sind die Kinder und Jugendlichen kritikloser oder einfach zufriedener, ich weiß es nicht. Schade fand ich beispielsweise die Abschaffung der Hauptschule, ich empfand sie als gute Grundlage für ein Handwerk.

Sie sind gebürtiger Italiener. Gibt es einen Unterschied im Schulsystem von Italien und Deutschland?

Ich empfinde es in Italien ein wenig strenger. Allerdings haben dort die Kinder einen ganz anderen Bezug zur Bildung, nehmen es ernster. Unsere Schüler hier sind nicht faul, aber ich würde sagen, in Italien wird Schule mehr wertgeschätzt und nicht nur "abgesessen". Aber in vielen anderen Ländern wird Bildung als eines der höchsten Güter wirklich geschätzt. In Brasilien organisieren sich die Slums selbst, um wenigstens ein wenig Bildung und Wissen zu erhalten. Oder in Skandinavien allgemein funktioniert die Gemeinschaftsschule viel besser als bei uns – einfach, weil die Einstellung der Menschen eine andere ist. Daher fände ich es wichtig, hier in Deutschland verschiedene Bildungswege auszuprobieren, schauen, wo es hinführt, weitermachen oder etwas Anderes ausprobieren.

Wie finden Sie einen Ausgleich zu Arbeit und Ehrenamt?

Wie gesagt, ich empfinde es gar nicht als Amt, ich mache es gerne und es passt so, ich bringe mich gerne ein, bin aber offen, wenn jemand Neues kommt. In meiner freien Zeit steht meine Familie an erster Stelle. Sonst gehe ich gerne mit dem Hund raus in die Natur und lese sehr gerne und viel. Früher habe ich E-Gitarre gespielt und gezeichnet, heute fehlt mir leider die Zeit dazu. Dafür höre ich jetzt eben viel Musik.

Zur Person

Domiziano Bianchi wurde 1968 in Mailand geboren und lebte bis zu seinem vierten Lebensjahr in Belluno. Seither lebt er in Markdorf, inzwischen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der gelernte Steinmetz interessiert sich für Literatur, Kunst und Musik und ist gerne draußen in der Natur. Seit November 2016 ist er Vorsitzender des Elternbeirates am Gymnasiums und des Gesamtelternbeirates der Markdorfer Schulen. (nbu)