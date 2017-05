Markdorf Discounter Aldi darf in Markdorf nicht erweitern

Discounter Aldi darf in Markdorf nicht erweitern

Der Technische Ausschuss hat die Bauvoranfrage zur Erweiterung des Lebensmitteldiscounters Aldi in der Rudolf-Diesel-Straße abgelehnt und ist damit dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt.

„Der bestehende Bebauungsplan lässt einen solch großflächigen Betrieb nicht zu“, erklärte Bauamtsleiter Michael Schlegel in der Sitzung am Dienstagabend.

Der Anbau sollte an der Südseite, am jetzigen Eingangsbereich, erfolgen. Dadurch hätte sich die Verkaufsfläche von 929 Quadratmeter auf 1099 Quadratmeter vergrößert, die Bruttogeschossfläche von 1473 auf 1718 Quadratmeter. Dadurch wird die Geschossfläche, die bei 1500 Quadratmetern liegen darf, überschritten. Nach Umsetzung der geplanten Erweiterung und der Errichtung einer Einkaufswagenüberdachung wären für den Markt 119 Stellplätze verblieben, erforderlich wären 55.

„Wir müssen die Bauvoranfrage erneut ablehnen“, so Michael Schlegel. Um eine Genehmigungsfähigkeit herbeizuführen, wäre die Änderung des Bebauungsplanes mit Ausweisung eines Sondergebietes erforderlich. Bereits 2012 hatte Aldi eine Bauvoranfrage eingereicht, die abgelehnt worden war. Die nun vorliegende entspreche im Wesentlichen der von 2012. „Allerdings geht Aldi jetzt mit entsprechendem Druck vor“, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. Ein umfangreiches Schreiben eines Anwaltes sei der Bauvoranfrage beigelegt gewesen. Dieser zweifelt die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes an. „Wir sind von der Rechtmäßigkeit überzeugt“, sagte Riedmann. Das sehe der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben genauso.

Alfons Viellieber (CDU) hätte sich gewünscht, dass man der Erweiterung hätte zustimmen können. „Es ist kein Fehler, dass wir einen Aldi haben und es tut in der Innenstadt niemanden weh, wenn sich der Markt vergrößert hätte.“ Christiane Oßwald (Umweltgruppe) war anderer Meinung. „Wir haben damals einen guten Weg eingeschlagen, indem wir keine Märkte auf der grünen Wiese erlaubt haben“.

Martina Koners-Kannegießer (CDU) regte an, grundsätzlich über die Erweiterung von bestehenden stark frequentierten Märkten, die einen hohen Stellenwert für die Bevölkerung haben, zu diskutieren. „Völlig ergebnisoffen, aber das Für und Wider abwägen“, so Koners-Kannegießer. Bürgermeister Georg Riedmann nahm den Vorschlag auf, würde aber zu einer Gesprächsrunde gerne den Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hinzuziehen. Dietmar Bitzenhofer (FW) sah in dem Anwaltsschreiben keinen Druck, das seien „Spielchen“.