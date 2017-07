Markdorf Dirigent Gerhard Thiel will Stücke selbst gestalten

Dirigent Gerhard Thiel will Stücke selbst gestalten

Seit April 2017 ist Gerhard Thiel Dirigent des Musikvereins Ittendorf. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt er, was Musik für ihn bedeutet und wie er sich als Dirigent sieht.

Was bedeutet für Sie Musik und im Speziellen die Blasmusik?

Musik bietet mir einen willkommenen Ausgleich zum Alltag und zudem ein schönes Hobby. Sie ist für mich eines der wenigen Dinge, die grenzenlos sind. Musik war einfach schon immer Thema in meiner Familie.

Welche Instrumente spielen Sie?

Ich bin ein leidenschaftlicher Holzbläser, meine Instrumente sind das Saxofon und die Klarinette. Wobei Letztere mein Lieblingsinstrument ist, weil die Klarinette so vielfältig ist und in so vielen Stilrichtungen eingesetzt wird.

Seit wann sind Sie Dirigent und wie kam es dazu?

Dafür interessiert habe ich mich seit meiner Jugend, es übte auf mich einen besonderen Reiz aus. Eine Zeit lang hatte ich das Dirigat beim Musikverein Deggenhausen-Lellwangen inne, merkte aber irgendwann, dass ich an meine Grenze gelangte. 2014 habe ich dann einen Lehrgang an der Deutschen Dirigenten-Akademie absolviert. Das war richtig und gut, denn dort lernte ich, wie ich beim Dirigieren die Stücke gestalten kann.

Was meinen Sie damit genau?

Wenn ich ein Stück höre, habe ich in meinem Kopf eine eigene Vorstellung, wie diese oder jene Stelle klingen soll. Das möchte ich auf die Musiker übertragen. Der Gedanke ist, aus den gegebenen Noten etwas Eigenes zu machen, einfach selbst zu gestalten. Eine Sache, mit der man nie wirklich fertig ist. Das macht für mich das Dirigieren aus.

Wie sieht es mit Komponieren aus?

Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich auch dem widmen. Aber wer weiß.

Ist dirigieren eine Begabung oder ist es schlicht eine reine Lernsache?

Musikalität ist meiner Ansicht nach eine Begabung, dirigieren dagegen ist eine Sache der Übung und des Lernens. Aber es hatte auch einen tollen Nebeneffekt: Mein Rhythmusgefühl hat sich enorm verbessert. Das konnten ich und meine Partnerin bei einem Tanzkurs feststellen. Es hat wirklich geholfen.

Seit April sind Sie der neue musikalische Leiter beim Musikverein Ittendorf. Welche Schwerpunkte wollen Sie in den Proben und bei Konzerten setzen?

Die Musikvereine haben die Aufgabe zu unterhalten, danach werde ich mich richten. Aber es wird nicht nur Polkas und Märsche geben, ich möchte das Repertoire auch um Modernes, wie Film- und Popklassiker, erweitern. Es soll für jeden etwas dabei sein, immerhin bezahlen die Besucher uns mit ihrem Applaus.

Wie ist es bis jetzt mit den Ittendorfern?

Wir haben uns überraschend schnell gefunden, muss ich sagen, aber wir hatten ja auch nicht wirklich viel Zeit gehabt bis zum ersten Konzert. Ich finde, die Chemie stimmt, und sie ziehen bis jetzt alle mit. Bis jetzt habe ich noch nichts bereut. (lacht)

Musikverein und Familie ist immer ein schwieriges Thema. Wie kommt Ihre Frau mit dem neuen Engagement klar?

Sehr gut. Sie ist auch oft am Wochenende unterwegs, wir arrangieren uns. Wir haben trotzdem noch genug freie Zeit und außerdem erleben wir unsere gemeinsame Zeit bewusster.

Wie lange können Sie sich vorstellen, den Taktstock noch zu schwingen?

Solange ich ihn halten kann und die Gesundheit es zulässt. Ganz klar: Den Taktstock muss ich ruhig halten können, aber ansonsten gibt es für mich kein Verfallsdatum.

Wie sehen Sie die zunehmende Bajuwarisierung der badischen Blasmusikkapellen?

Ich gebe offen zu, dass ich mir bewusst keine Kapelle mit Lederhosen ausgesucht habe, oder eine, die Hutzwang auf der Bühne hat. Ich fühle mich schlicht in Lederhosen nicht wohl, daher bin ich froh, nach Ittendorf gekommen zu sein.

Zur Person

Gerhard Thiel wurde am 24. Januar 1958 in Singen geboren und ging dort zur Schule. Nach einer Ausbildung zum Speditionskaufmann qualifizierte er sich zum Verkehrsfachwirt weiter. Er betreibt als selbstständiger Unternehmer eine Zollagentur und arbeitet als Dozent für private Bildungseinrichtungen. Er hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit seiner Lebensgefährtin in Manzell.