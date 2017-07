Markdorf Die neue Zunftmeisterin heißt Birgit Beck

Narrenzunft Markdorf geht mit neuer Führungsspitze in das nächste Vereinsjahr. Das Männerballett kündigt seinen Abschied an.

Nach 132-jähriger Zunftgeschichte steht mit Birgit Beck erstmals eine Frau an der Spitze der Historischen Narrenzunft Markdorf. Bei der Hauptversammlung gab das Präsidium die Ergebnisse der Wahlen bekannt. Lauter und langer Jubel schallte durch den Saal, als die Mitglieder mitgeteilt bekamen, wer künftig das Zepter der Narrenzunft in der Hand hält.

Die Führungsspitze wird auf mehreren Schultern verteilt, so wird es künftig zwei Vizezunftmeister geben. Diese sind Dietmar Bitzenhofer und Hardy Frick. Dass der bisherige Zunftmeister Bitzenhofer sein Amt niederlegt, war bereits im Vorfeld bekannt. Bei seiner Wahl vor 18 Monaten ließ er die Mitglieder wissen, dass er nur als Übergangsvorsitzender für den damals erkrankten Zunftmeister Markus Brutsch zur Verfügung stehe. "Ich bin stolz, die erste Zunftmeisterin zu sein, bei mir mischt sich alles, Freude, flaues Magengefühl und auch Angst", gestand Birgit Beck. Trotz allem sei sie voller Tatendrang und wisse, dass sie ein starkes und eingespieltes Team hinter sich habe. Zudem konnte sie in ihrer Amtszeit als Vizezunftmeisterin schon Erfahrungen in der Arbeit an vorderster Front sammeln. Ebenfalls ein Novum ist, dass Tanja Messmer die erste weibliche Oberkaujohlin ist. Sie rückt für Frick nach, der den Gruppenleiter-Posten aufgrund seiner Ernennung zum Vizezunftmeister aufgeben muss.

Für Bitzenhofer gab es von Bürgermeister Georg Riedmann und Birgit Beck viel Lob. "Die Stadt Markdorf sowie auch die Mitglieder sind Dietmar Bitzenhofer zu großem Dank verpflichtet", sagte Riedmann. Das Stadtoberhaupt würdigte auch die organisatorische Höchstleistung der Mitglieder für das große Landschaftstreffen, das zugleich auch Auftaktveranstaltung für das 1200-Jahre-Jubiläum gewesen sei. "Das Landschaftstreffen war grandios, ich muss euch im Namen der Vereinigung ein ganz großes Lob aussprechen", so Otto Gäng, Vizepräsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN).

Stellung nahm Bitzenhofer zu den Gerüchten, die Narrenzunft habe sich auf Kosten anderer Zünfte, die Bewirtungsstände betrieben eine "goldene Nase" beim Landschaftstreffen verdient. Tatsache sei, dass ein "dickes Minus" von über 35 000 Euro erwirtschaftet worden sei. Dass die Narrenzunft dennoch schwarze Zahlen beim Landschaftstreffen geschrieben habe, sei dem operativen Geschäft zu verdanken, sprich Einnahmen von Sponsoren sowie Einnahmen, die für das Landschaftstreffen bereits im Jahr 2016 geflossen seien. Am Landschaftstreffen selbst habe sich die Zunft an keinem Verein bereichert, dies würden die Zahlen ganz klar widerspiegeln, machte Bitzenhofer deutlich.

Wermutstropfen an diesem Abend war die Ankündigung von Christian Amann, dass das Männerballett nach 38 Jahren beim Zunft- und Bürgerball 2018 das letzte Mal auftreten wird. Bezüglich Zunftball teilte Birgit Beck mit, dass dieser von Freitag auf Samstag verlegt werde, in der Hoffnung, dass er dann besser besucht werde.

Neue Elektrik, neue Fenster sowie eine gereinigte Fassade meldete Obertorpfleger Harald Geng als geleistete Arbeit, um das Zunfthaus Obertor in Schuss zu halten. 31 Veranstaltungen sowie zehn Freitage, an dem das Obertor geöffnet hatte, bringen Umsatz in die Kasse. Diesbezüglich habe man im Vergleich zum Vorjahr ein Minus zu verzeichnen, weil man weniger Veranstaltungen gehabt habe, so Geng. Positives gab es für die Mitglieder am Schluss: Zunftmeisterin Birgit Beck teilte mit, dass der Jahresbetrag für Einzelmitglieder in Höhe von 20 Euro sowie die Familienmitgliedschaft mit 30 Euro nicht erhöht würden. Über eine Spende von der Narrenzunft durfte sich Hardy Frick freuen, der als Bereichsleiter des Linzgau Kinder- und Jugendheim einen Scheck in Höhe von 500 Euro von Bitzenhofer entgegennehmen durfte. Die Zunft verzichtete auf Gastgeschenke sowie Ordensverleihungen bei Zunftmeisterempfängen und spendet den Erlös an soziale Einrichtungen.

Ämter und Ehrungen

Folgende Ämter sind neu vergeben: Zunftmeisterin Birgit Beck, Vizezunftmeister Dietmar Bitzenhofer und Hardy Frick. Neue Oberkaujohlin: Tanja Messmer. Neue Beisitzerin im Präsidium: Annika Rössler. In ihren Präsidiumsämtern bestätigt: Säckelmeister Wolfgang Ehrmann, Zunftschreiberin Nicola Benz und Beisitzer Reinhold Späth. Einstimmig in den Narrenrat gewählt: Martina Burkart, Pfarrer Ulrich Hund, Harald Jäger, Andreas Klöck, Petra Klökler, Franziska Knörle, Doris Marbeiter und Hildegard Walk.

Ehrungen: Ehrennarren: Walter Dilpert, Werner Benzkirch, Wilfried Welte und Hans-Peter Beck. Kleines Hänselerkreuz: Hardy Frick. Hänselermedaille: Hubert Rössler, Thomas Dummel und Doris Marbeiter. Kaujohlemedaille: Annika Rössler, Jutta Frick und Tobias Riegger. 30 Jahre Mitgliedschaft: Josef Bartosz, Michael Stenmans, Alfons Viellieber, Birgit Beck, Martina und Christian Wegmann (ala)