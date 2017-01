Markdorf Die älteste Bürgerin der Kernstadt blickt mit 99 Jahren zurück

Auguste Kuks ist 99 Jahre alt und erzählt aus ihrer Kindheit und Jugend, die sie von Bad Mergentheim nach Markdorf verschlug

Benannt ist sie nach ihrer Tante, weshalb sie nun den Namen Auguste trägt. Dass ihre Eltern bei der Taufe gewusst haben, was ihre Tochter außerdem noch von der Tante mitgegeben wurde, ist allerdings kaum zu vermuten. "Meine Tante Auguste ist 100 und ein halbes Jahr geworden", sagt die älteste Bürgerin der Markdorfer Kernstadt schmunzelnd. "Vielleicht hab ich das von ihr geerbt: die Gene zum Altwerden." Aus dem Schmunzeln Auguste Kuks ist unterdessen ein strahlendes Lächeln geworden – in das sich eine satte Spur Spitzbübischkeit mengt.

Zum Lächeln, geschweige denn zum Lachen, ist zunächst indes eher wenig an dem, was Auguste Kuks aus ihrer Kindheit und aus ihrer Jugend erzählt. Der Vater war ein Wegwart in Rot, das war damals noch bei Bad Mergentheim. Heute ist es ein Stadtteil von Bad Mergentheim mit dörflichem Charakter und rund 260 Einwohnern. Der Vater nahm seine Kinder oft mit zu seiner schweren Arbeit. "Solche Brocken", zeigt die alte Dame, "hatten die Brüder zuzuschlagen." Was heute in Berichten aus Entwicklungsländern für Kopfschütteln sorgt, war vor Jahrzehnten auch hierzulande üblich. Beim Straßen-Ausbessern helfen musste Auguste, da war sie noch ein ganz kleines Mädchen. Schon älter, mit acht oder neun, vielleicht auch zehn Jahren durfte sie dann Steine schaufeln. Es habe sie dann gar nicht weiter verwundert, als sie außer für den Vater auch für die Bauern in der Nachbarschaft arbeiten sollte. "Das war damals ganz normal, da hat sich keiner was dabei gedacht."

Kindheit im heutigen Sinne kannte man damals nicht, ebenso wenig wie eine Jugend. Aber auch für die Erwachsenen war vieles gänzlich anders als heute. Der Gedanke an Urlaub war dem Großteil der Bevölkerung fremd. "Auf dem Land hatten alle eine Sieben-Tage-Woche." Vor dem sonntäglichen Kirchgang ging es in den Stall. Und gegen Abend hin musste das Vieh ebenfalls wieder versorgt werden. Das gehörte auch zu den Aufgaben von Auguste Kuks, als sie mit 15 bei einem Bauern zu arbeiten begann. Dessen Besitz betrug durchaus stattlich mit 75 Morgen, das sind 18,75 Hektar und umgerechnet rund 26 Fußballfelder. Amüsiert erzählt Kuks, wie sie als schmächtiges Persönchen zwei "Rösser bändigen" musste – darunter "ein recht wildes". Flott, sehr flott sei die Fahrt verlaufen, glimpflich die Einfahrt in den Stall. Wenig hätte gefehlt und die junge Magd hätte es vom Bock gefegt – mit üblen, gar tragischen Folgen.

Manches vom Erzählten aus dem Jugend-Alltag der alten Dame klingt inzwischen kaum noch schlimm. Verstärkt wird dieser Eindruck durch Auguste Kuks Heiterkeit und ihr Beteuern, sie sei stets zu Späßen aufgelegt gewesen und habe sich ihren Humor bewahren können. Die Zeiten waren schwer, gelacht wurde trotzdem. Aber nur selten in großer Runde, denn Zeit, Freunden zu begegnen, fand sich so gut wie nie. Bezugspunkt war die Familie. Das war auch wichtig, überlebenswichtig. Gab es doch keine soziale Absicherung. Und der Arbeitsmarkt war hart. Als die 17-jährige Auguste Kuks die Grippe bekam, entließ sie der Bauer.

Ihren Mann trifft sie in Immenstaad

Die nächste Stelle habe ihr die ältere Schwester vermittelt. Eine Anstellung als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Buchbindermeister in Stuttgart. Sein Vermögen spielt insofern eine Rolle, als er sich deshalb ein Ferienhäuschen am Bodensee leisten konnte. In Immenstaad, wohin die Familie auch Auguste mitnahm. Und wo die Hausangestellte ihrem späteren Mann begegnete: Konrad Kuks.

Berichtet Auguste Kuks jedoch vom Schrecken des Krieges, von den Bombennächten, von den Ängsten um ihren bei Dornier arbeitenden Mann, dann fehlt da jede Erinnerungs-Milde. Das damalige Schaudern wirkt fort. Die Furcht im Keller des Immenstaader Nachbarhauses, die Sorge um die beiden Söhne scheint, als sei es gestern gewesen. Tochter Erika kommt erst fünf Jahren nach dem Weltkrieg auf die Welt.

Das behagliche Wohnzimmer, das durch selbstgeschnitzte Holzfiguren des vor 13 Jahren verstorbenen Konrad Kuks geschmückt ist, steht in strengem Kontrast zu dem, was Auguste Kuks von der Wohnungsmisere während und nach dem Krieg schildert. Die Familie fand eine Lösung, indem sie im Markdorfer Westen ein Baugrundstück auf Erbpacht erwirbt. Die Familie freute sich aufs eigene Haus. Zwar fiel der Abschied von Immenstaad insofern schwer, als es dort bloß fünf Minuten bis zum See waren. Andererseits lockte Markdorf mit seinen Einkaufsmöglichkeiten. Und man zog trotzdem gewissermaßen ins Grüne – ins letzte Haus bevor Äcker und Wiesen begannen. "Mein Mann konnte sehr viel selber machen." Auch mit tatkräftiger Unterstützung der Söhne entstand das schmucke Haus.

Haus, Kinder, Familie lauten dann auch die Stichworte, die Auguste Kuks Erzählen prägen. Um Urlaube zu machen, fehlte die Zeit. Sicher wurden Ausflüge gemacht – insbesondere, wenn der Markdorfer Männerchor sie anbot, in dem Konrad Kuks mit Hingabe sang. Der andere immer wieder auftauchende Begriff ist Arbeit. Die Auguste Kuks aber nicht ermüdet hat. Mit wachen Augen erklärt die 99-Jährige. "Politik interessiert mich immer noch, ich schau die Nachrichten, will doch wissen, was passiert."

Zur Person

Auguste Kuks wurde am 11. Januar 1918 in Bad Mergentheim geboren, ihr Mädchenname lautet Gerner. Im Alter von 15 Jahren arbeitete sie als Magd bei einem Bauern, mit 17 wurde sie Hausangestellte bei einem Stuttgarter Unternehmer. Ihren Mann Konrad Kuks heiratete sie 1941, gemeinsam zogen sie nach Markdorf. 1942 und 1943 kamen die Söhne Manfred und Albert zur Welt, 1950 folgte Tochter Erika.