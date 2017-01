Die Stadthalle bleibt

Nicht alles wird in Markdorf neu gebaut. An manchen Ecken bleibt das heimelige Städtle auch das heimelige Städtle. So wird die altehrwürdige Stadthalle den Markdorfern noch auf Jahre hinaus erhalten bleiben. Das ist schön, findet vermutlich nicht nur SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp

Ein Neubau hier, ein Umbau da, und viele, viele große Neubauten in den nächsten Jahren. Ja, wo bleibt denn da das alte, heimelige Markdorf hören wir immer wieder Alteingesessene fragen. Liebe Markdorfer, an dem ein oder anderen Eckchen bleibt unser Städtle unser Städtle. Zum Beispiel an der Bussenstraße. Dort wird uns die altehrwürdige Stadthalle auch noch im nächsten Jahrzehnt erfreuen. Denn für einen Um- oder gar Neubau wird die Stadt in den nächsten Jahren das Geld nicht haben. Das ließ Bürgermeister Georg Riedmann am Samstag die rund 500 Neujahrsempfang-Besucher wissen. Schulen, Bischofschloss und Rathausareal kosten 50 Millionen, da bleibt für eine neue Stadthalle nichts mehr übrig.

Wir finden das gut, denn wir haben uns an den rustikalen Charme des Bauwerks gerade so schön gewöhnt. Die Stadträte dürften das übrigens ebenso sehen. Denn sie werden in diesem Jahr noch den nötigen Brandschutz-Fluchtweg beschließen, und der wäre bei einem Abriss ja grad für die Katz.