Markdorf Die Stadthalle Markdorf wird zur Mobilitäts-Werkstatt

Die Stadt hat die Bürger eingeladen, sich an neuem Verkehrskonzept zu beteiligen. Die Markdorfer wünschen sich unter anderem ein besseres Parkraumangebot und einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs.

Die Markdorfer Stadthalle ist am Samstagnachmittag zur "Werkstatt" geworden. So hatte es sich die Verwaltung gewünscht. Schon seit Längerem auf der Suche nach einem "Mobilitätskonzept", war dort von der Gemeinde zu einer Bürgerbeteiligung eingeladen worden. Im zweiten Teil des Nachmittags – nachdem man zuvor über die "Nachnutzung des Rathaus-Areals" gesprochen hatte – galt es den interessierten Bürgern zunächst einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten des Straßenverkehrs in der Gehrenbergstadt zu vermitteln.



Sodann fanden sie Raum für Fragen an den Referenten, Dirk Kopperschläger vom Planungsbüro "Brenner Bernhard Ingenieure GmbH". Zur eigentlichen "Werkstatt" traf man sich indes in einer abschließenden Phase. Als sich die Bürger auf Schautafeln im hinteren Stadthallenbereich einzelne Statistiken und Lösungsvorschläge des Planungsbüros anschauen und durch eigene Vorschläge beziehungsweise Anmerkungen ergänzen konnten. Dies teils im Gespräch mit Mitbürgern, teils im Austausch mit Mitarbeitern des Planungsbüros, aber auch mit Markdorfs Bauamtsleiter Michael Schlegel oder Bürgermeister Georg Riedmann.





"Wir sind auf der Suche nach Antworten", so Riedmanns Eingangsimpuls. Und die Markdorfer Bürger sollen sich beim Antworten beteiligen. Lösungen mitfinden auf die Frage, "wie der Innenstadtverkehr entspannt werden kann", begann der Bürgermeister seine Aufzählung. "Wir wollen künftig auch die Parkplatzsuche entspannter gestalten – und außerdem unsere Stadt für Radfahrer und Fußgänger attraktiver machen." Dass diese Antworten nicht bereits am Samstag gefunden werden können, das sei sicher. Weshalb Bürgermeister Riedmann dem Publikum in der Stadthalle weitere Diskussionsrunden, weitere "Werkstätten" in Aussicht stellte.



Nach Dirk Kopperschlägers Präsentation – er hatte die Ergebnisse der am 5. Juli 2016 angestellten Erhebungen zur Mobilität in der Gehrenbergstadt bereits dem Gemeinderat vorgetragen – äußerten sich einzelne Bürger spontan. Bernd Cäsar aus Kluftern etwa riet, in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs zu investieren, statt in neue Parkhäuser. Und Albin Ströbele aus Markdorf appellierte dringend, "dem Auto-Chaos an der Jakob-Gretser-Grundschule endlich ein Ende zu machen."

Ähnlich konkret fielen denn auch viele der an die Stellwände im hinteren Werkstattbereich der Stadthalle angeklebten Vorschläge aus. Das Spektrum reicht vom "Entschärfen von Radwegen" bis zu einer "Tiefgarage unter der Stadthalle". Und einige stellten den Sinn der gesamten Veranstaltung in Frage. "Was wir brauchen ist ein tragfähiges Gesamtkonzept", so Clemens Rid, "eines das für einen langen Zeitraum trägt – und kein kurzlebiges Stückwerk wie hier."