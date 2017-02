Markdorf Die Stadt zeigt am Freitag die Schloss-Entwürfe

Architektenwettbewerb fürs Markdorfer Rathaus im Bischofsschloss: In der Mensa der Jakob-Gretser-Schule wird der Vorsitzende des Preisgerichtes, der Stuttgarter Architekturprofessor Andreas Theilig, die 14 eingereichten Arbeiten öffentlich vorstellen. Dabei, so sagt Bürgermeister Georg Riedmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER, seien Fragen der Bürger ausdrücklich erwünscht. Abseits davon könnte es nun sehr schnell gehen: Ist der Gemeinderat sich einig, könnte der Beschluss über die zu realisierende Variante bereits in zwei Wochen gefällt werden.

In zwei Wochen könnte bereits feststehen, welcher der bei dem Architektenwettbewerb für die Umnutzung des Bischofsschlosses zum Rathaus eingereichten Entwürfe realisiert wird. Am Dienstag, 14. Februar, ist die nächste Sitzung des Gemeinderates. Dann könnte der Beschlussvorschlag schon auf der Agenda stehen. Dies sagt Bürgermeister Georg Riedmann gegenüber dem SÜDKURIER. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Rat der Empfehlung des Preisgerichtes folgt und die Verwaltung mit der Umsetzung des Siegerentwurfs beauftragt.

Rat tagt Freitag nichtöffentlich

Am morgigen Freitag, 3. Februar, werden die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs der Öffentlichkeit präsentiert, um 19 Uhr in der Mensa der Jakob-Gretser-Schule. Professor Andreas Theilig, der Vorsitzende des Preisgerichts, wird die 14 eingereichten Arbeiten, die an diesem Abend auch gezeigt werden, erläutern. Zuvor schon, um 17 Uhr, wird sich der Gemeinderat zu einer nichtöffentlichen Sitzung treffen, um sich über die Entwürfe auszutauschen und sich von Theilig informieren zu lassen. "Je nachdem, welches Signal von dieser Sitzung ausgeht, ist dies auch ein Wegweiser darauf, wie es weitergehen wird", sagt Riedmann. Acht der 24 Stadträte waren auch Mitglied des Preisgerichtes. Sie kennen die Arbeiten also schon und haben auch an der Juryentscheidung mitgewirkt. Die wiederum ist bekanntlich sehr eindeutig ausgefallen: Das Preisgericht hat einen ersten Preis vergeben und zwei dritte Preise. Einen zweitplatzierten Entwurf gab es nicht. Das ist nicht ungewöhnlich, soll aber deutlich machen, dass der favorisierte Entwurf mit deutlichem Vorsprung die Nase vorne hatte.

Wertet man bereits diese Entscheidung als Signal, dann ist in der Tat davon auszugehen, dass sich der Rat am Freitag bereits für den Siegerentwurf des Ulmer Büros Braunger Wörtz GmbH ausspricht.

Dieses Vorrecht der Bewertung des Juryergebnisses hat der Gemeinderat. Bevor er dies nicht getan hat, werden sich auch weder Riedmann noch Theilig öffentlich mit einer Bewertung äußern.

Die Stadt wiederum hat unterdessen die drei platzierten Büros angeschrieben, ob sie auch für ein so genanntes Verhandlungsverfahren zur Verfügung stünden, sagt Riedmann. Das wäre dann vonnöten, würde der Gemeinderat nicht der Empfehlung der Jury folgen, sondern sich für einen der drittplatzierten Entwürfe entscheiden. Eine solche Entscheidung haben die Stadträte in ihrer Hand. Was der Rat aber nicht kann, ist sich für einen Entwurf entscheiden, der nicht ausgezeichnet wurde. Das heißt, die verbleibenden elf anderen Arbeiten, die noch eingereicht wurden, sind bereits aus dem Findungsprozess ausgeschieden, inklusive der beiden mit Anerkennungspreisen bedachten Arbeiten. Sollten die Büros jedoch ein solches Verhandlungsverfahren ablehnen, wäre diese Option ausgeschlossen. "Dann hat sich diese Frage erledigt", sagt Riedmann.

Mit einem Beschluss des Gemeinderates zum Planungswettbewerb ist das Wettbewerbsverfahren abgeschlossen. 87 Büros hatten sich beworben und waren zugelassen worden. Aus 64 als qualifiziert bewerteten Bewerbungen waren dann 20 Teilnehmer per Losziehung ermittelt worden. 14 Büros hatten schließlich ihre Entwürfe eingereicht, drei von ihnen wurden prämiert.



Der aktuelle Stand beim Bischofsschloss