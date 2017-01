Markdorf Die Stadt ist närrisch geschmückt

Die "Fähnlebuaba" der Historischen Narrenzunft waren am Freitag in Markdorf unterwegs

Markdorf (büj) Jetzt wirds bunt und flatterig: Denn am gestrigen Freitag haben die "Fähnlebuabe" der Historischen Narrenzunft damit begonnen, den närrischen Fahnenschmuck für die Fasnet aufzuhängen. Mehr als drei Kilometer Leinen sind in der Stadt über den Straßen gespannt: Fast 3300 Meter lang wechseln sich die etwa 30 Zentimeter breiten Textilien aus Markisen-Stoff mit einem Zwischenraum ab. Die elfköpfige Fähnlebuabe-Abteilung der Zunft hat die Fastnets-Außendekoration im Zickzackkurs die Straßen querend, von Dachrinnen zu Balkon-Brüstungen und Fensterbrettern gespannt. Alle rund 9000 Fähnchen wurden übrigens eigens zum anstehenden Landschaftstreffen neu gefertigt. Abgehängt werden sie am Fasnets-Dienstag, um im Sommer dann bei einer Grill-Fete gereinigt und sorgfältig zusammengelegt zu werden, weil die nächste Fasnet ganz bestimmt kommt. Die Leiter hält auf dem Foto übrigens Christian Wegmann, damit Fähnlebuabe Markus Brutsch ruhig stehen kann.