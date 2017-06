Markdorf Die Saison des SC Markdorf: Klassenerhalt, Meisterschaft und Relegation

Drei Mannschaften des SC Markdorf haben ihre Saison beendet und ziehen ein positives Fazit

Drei Mannschaften des SC Markdorf haben ihre Saison beendet und der Verein zieht in einem Pressetext ein zufriedenes Fazit. Nach der Aufstiegseuphorie und den damit verbundenen ausgiebigen Feierlichkeiten der ersten Mannschaft begann die neue Saison in der Landesliga mit einem hoffnungsvoll stimmenden Auftreten im Markdorf-Cup. Ebenso erfolgreich gestaltete sich der Auftakt im SBFV-Rothaus-Verbandspokal, in dem direkt der haushohe Favorit aus Pfullendorf auswärts besiegt wurde. Der Start in der neuen Liga fiel dagegen zunächst ernüchternd aus. Zwar war bereits beim Saisonauftakt in Konstanz spürbar, dass man spielerisch mithalten konnte, aber es fehlte laut Verein an Cleverness und Galligkeit, um gegen erfahrene Landesligateams zu punkten.

Nachdem die ersten Siege eingefahren, trat man selbstbewusster auf und konnte durch eine drei-Siege-Serie eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde schaffen. Auch in der zweiten Saisonhälfte schwankten die Ergebnisse, die Mannschaft schaffte es aber dennoch, immer wieder wertvolle Punkte zu sichern und hielt sich gegen Ende der Saison permanent über dem Strich, heißt es in dem Pressetext. Nach dem Sieg gegen Löffingen stand, trotz der total unnötigen Derbyniederlage in Salem, der Klassenerhalt fast schon fest, jedoch musste man nach drei schwächeren Spielen zum Saisonende noch einmal zittern, konnte aber am Ende doch relativ souverän mit einem respektablen elften Tabellenplatz die Klasse halten.

Die Zweite hatte durch die in der Vorsaison verlorene Aufstiegsrelegation einen herben Dämpfer zu verkraften, schaffte es aber, sich in der Vorbereitung aufzuraffen und nahm sich vor, einen neuen Anlauf zu starten. Die Hinserie wurde weitestgehend erfolgreich gestaltet, viele Spiele sehr souverän gewonnen, andererseits auch zu viele Punkte unnötig hergeschenkt. In der Rückrunde zahlte sich die lange und harte Wintervorbereitung aus und es wurde ein Spiel nach dem anderen gewonnnen. So konnte sich die Zweite bereits drei Spieltage vor Schluss die hochverdiente und längst überfällige Meisterschaft sichern, wie der SCM weitermitteilt.

Die A-Junioren starteten den Angriff auf die Bezirksliga, erzielten gute Ergebnisse und standen am achten Spieltag dem direkten Konkurrenten SV Orsingen-Nenzingen gegenüber. Dieses Spiel ging mit 0:2 verloren. Die A-Jugend bewies aber große Moral und sprang am letzten Spieltag durch einen 4:1 Sieg gegen den SV Deggenhausertal auf den zweiten Platz, der einen Platz in der Aufstiegsrelegation bedeutete. Diese wurde unter der Woche auf neutralem Platz in Illmensee ausgespielt, Gegner war der FC Öhningen-Gaienhofen, das Spiel wurde mit 5:0 gewonnen.

Insgesamt ist der SC Markdorf mit dieser Saison zufrieden: Alle Extreme, die der Fußball zu bieten hat, wurden geboten. Leidenschaftlicher Abstiegskampf, eine souveräne Meisterschaft und ein spannendes Entscheidungsspiel auf neutralem Platz.