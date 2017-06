Markdorf Die Raser-Frage

Was tun gegen Raser in der Bussenstraße? Ein 30er-Limit wäre nur ein Feigenblatt. Besser wären häufigere mobile Kontrollen und in letzter Konsequenz auch bauliche Maßnahmen, meint SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp

An allen Ecken in Markdorf klagen Anwohner über Raser. Gehäuft ist dies gegenüber der Redaktion in jüngerer Zeit von Anwohnern der Bussenstraße der Fall. Deren Beschwerden sind berechtigt: In der steilen Straße zur Stadthalle wird in der Tat gerast, und in der Tat kommt es immer wieder, gerade wegen parkender Autos oder der Baustellen, zu gefährlichen Situationen.

Ein Tempo-30-Limit alleine würde aber nichts ändern. Wenn nicht per stationärem Blitzer kontrolliert wird, hält sich keiner dran. Und ein Allheilmittel ist ein 30er-Limit auch nicht. Gefühlt die halbe Stadt ist bereits zugepflastert damit. Wenn kein Blitzer in der Nähe ist, fährt trotzdem jeder, wie er will. Besser wäre es, das Landratsamt würde dazu übergehen, das vorhandene 50er-Limit tatsächlich regelmäßig mit einem mobilen Blitzer zu kontrollieren. Die Behörde hat diesbezüglich aufgerüstet und ist auch noch am Aufrüsten. Wenn die Stadt beim Kreis interveniert, ist die Chance durchaus gegeben, dass dort künftig öfter geblitzt wird. Bauliche Maßnahmen wie Verengungen wären ebenfalls noch ein probates Mittel, um Raser auszubremsen.