Markdorf Die Markdorfer sollen am Donnerstag ihre Thesen anschlagen

Die beiden Kirchen in der Stadt laden zur nächsten Lutherjahr-Aktion in der "Martktlücke" ein: Wünsche und Anregungen sind gefragt. Die Bürger dürfen sie von 10 Uhr bis 12 Uhr an den "Thesenturm" gegenüber dem Eiscafé Zoldana anbringen.

Markdorf (gup) Wenn ein evangelischer Pfarrer und eine katholische Gemeindereferentin mit Hämmern und Reißzwecken in der Hand auf dem Wochenmarkt stehen, muss es sich um einen besonderen Anlass halten. Das ist am Donnerstag der Fall: Von 10 Uhr bis 12 Uhr werden Tibor Nagy und Stefania Menga eine weitere Aktion ihrer ökumenischen Reihe "Marktlücke" anbieten – für die Markdorfer und in der "Marktlücke" gegenüber des Eiscafés Zoldana.

Diesmal geht es um Martin Luthers Thesenanschlag an die Wittenberger Kirche 1517. In der "Marktlücke" sind die Markdorfer eingeladen, ihren eigenen Thesenanschlag zu machen, mit ihren Wünschen und Anregungen, aber auch mit konstruktiver Kritik an ihren beiden Kirchen hier vor Ort. Winfried Böhm, Mitglied im "Luther-Team" der evangelischen Kirche hat einen "Thesenturm" gebastelt, an den die Markdorfer ihre "Thesen" mit Hammer und Reißzwecken anbringen sollen.

"Wir wollen an den Markttagen im Lutherjahr immer wieder Impulse setzen", erklärt Nagy die Motivation. "Was ist Kirche überhaupt für mich?" oder "Welche Themen bewegen die Menschen in Markdorf?" Um solche Fragen gehe es für die Vertreter der Kirche vor Ort, sagt Menga. Es sei ihr eigener Wunsch, so Nagy, nun im Sommer öfter bei den Menschen draußen zu sein und von ihnen zu hören, was sie sich von ihrer Kirche wünschen. Was für ihn auch eine Rolle spielt: "Wir wollen Kritik ja nicht erst dann hören, wenn jemand aus der Kirche austritt.

" Der "Thesenturm" soll analog zu Luthers Kirchentür eine Art schwarzes Brett sein, an dem sich die Bürger mit ihren Wünschen aktiv einbringen können. Sie selbst würden gerne auch für Gespräche zur Verfügung stehen, sagt Nagy.

Die Thesenanschlag-Aktion geht auf die Idee für eine Litfaßsäule, die im Reformationsausschuss der evangelischen Kirche geäußert wurde, zurück, berichtet Böhm. Der Thesenturm aus bemaltem Styropor werde im Sommer noch öfter zu sehen sein, kündigt Nagy an. Die Anregungen wolle man sammeln, sie zum eigenen Weiterdenken mitnehmen und auch in Gottesdiensten oder in der Seelsorge thematisieren.