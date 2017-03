Markdorf Die Markdorfer Segelflieger heben wieder ab

Gelungener Start in die neue Flugsaison 2017. Das neue Vereinsflugzeug Arcus-T ist der ganze Stolz der Mitglieder. Wer sich für die Segelfliegerei interessiert, ist gerne auf das Vereinsgelände eingeladen, heißt es.

Für die Segelflieger ist ihr diesjähriger Saisonstart ein ganz besonderer: Sie freuen sich über ein brandneues Segelflugzeug, das sie nach langem Ansparen nun anschaffen konnten. Nachdem am Wochenende erfolgreich die jährliche Abnahme der Flugzeuge durch den Prüfer absolviert worden ist, trafen sich die Markdorfer Segelflieger bei strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen, um das neu beschaffte Segelflugzeug gebührend in Empfang zu nehmen. Im Herbst war der bisherige Doppelsitzer Duo Discus verkauft worden, um nun den Arcus-T als Hochleistungsflugzeug anschaffen zu können. Über fünf Jahre haben die Markdorfer Segelflieger nach eigener Aussage Papier gesammelt und gespart, um diesen neuen "Vogel" kaufen zu können, wie sie berichten.

Für den Verein wird das neue Segelflugzeug ganz neue Standards setzen können: Der Arcus-T hat neben den nochmals verbesserten Flugleistungen auch einen ausfahrbaren Motor der bei nachlassender Thermik die Heimkehr zum Startflugplatz ermöglicht. Damit können bei den vom Verein mit diesem Flugzeug geplanten großen Überlandflügen eventuell lange und zeitraubende Rückholtouren mit dem Flugzeuganhänger vermieden werden.

Mit diesen optimalen Voraussetzungen hoffen die Piloten nun auch für die kommenden Wochenenden auf gutes Wetter, um nach der langen Winterpause wieder in die Luft gehen zu können. Dabei stehe Sicherheit an oberster Stelle, denn nicht nur die Flugzeuge, auch die Piloten werden jedes Jahr mit Saisonbeginn überprüft, teilt Helmut Westermann, der Vorsitzende der Markdorfer Segelflieger, mit. Ein Fluglehrer führt dabei mit jedem Piloten mindestens einen Checkflug durch. Ziel sei es, nach der langen Flugpause mit einem erfahrenen Fluglehrer die grundlegenden Übungen zu fliegen, um wieder sicher zu sein, aber auch um eventuell mit der Zeit eingeschlichene Fehler ansprechen zu können. Auch die Fluglehrer untereinander würden diesen vorgeschriebenen Überprüfungsflug absolvieren, so Westermann.

Die Segelflieger bitten mit dem Start ihres Flugbetriebes in diesem Zusammenhang, die Absperrungen und Umleitungen des Fluggeländes aus Gründen der Sicherheit unbedingt zu beachten. Natürlich seien Besucher und eventuelle Passagiere am Startplatz gerne gesehen und die Segelflieger freuen sich, allen Interessierten ihr schönes Hobby erklären und zeigen zu können.



Der Verein

Weitere Informationen unter: www.SFG-Markdorf.de

Die Segelfliegergruppe Markdorf/Bodensee wurde am 18. Mai 1951 gegründet und ist heute ein Verein mit rund 50 aktiven Mitgliedern. Das Segelfliegergelände liegt am südlichen Stadtrand, hinter den Gehrenbergsportanlagen in Richtung Lipbach. Es ist ein reines Segelfluggelände mit einer 600 Meter langen Grasbahn als Startbahn. Gestartet werden die Flieger per Windenschlepp. Der Verein besitzt zehn Flugzeuge, davon zwei "Oldtimer" und ein Ultraleichtflugzeug, das auch für den Flugzeugschlepp geeignet ist. Wer sich für eine Mitgliedschaft interessiert: Die Aufnahmegebühr beträgt 300 Euro, der jährliche Mitgliederbeitrag 205 Euro. Die Benutzung aller Maschinen im Vereinsflugbetrieb ist für die Mitglieder kostenfrei, es fällt lediglich die Startgebühr von 7,50 Euro an. Der Verein hat auch eine Jugendabteilung mit aktuell elf Mitgliedern.