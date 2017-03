Markdorf Die Markdorfer Kämmerei stemmt ein Mammutprojekt

Die Vorbereitungen auf die neue Haushaltsführung Doppik sind bereits in vollem Gange: Insgesamt rund 1800 Positionen müssen erfasst und bewertet werden. Was die Aufgabe sonst noch mit sich bringt und was sie zum Beispiel für die Arbeit des Gemeinderates bedeutet, erklärt Stadtkämmerer Bernd Habnitt im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Markdorf – Womit Bernd Habnitt und Sascha Hohenhausen sich seit einigen Monaten beschäftigen, bekommt bisher kaum jemand mit. Doch Doppik wird die kommunale Haushaltsführung komplett verändern. In Markdorf wird zum Beginn des nächsten Jahres umgestellt. Für den Stadtkämmerer und den Finanz-Sachbearbeiter bedeutet die Umstellung auf "Doppelte Buchführung in Konten beziehungsweise in Kommunen/Körperschaften", wofür Doppik steht, eine riesige Aufgabe. Denn jetzt zählt auch, was eine Gemeinde besitzt und abschreibt.

Seit mehr als zwei Jahrhunderten ist Kameralistik der Stand der Dinge: Einnahmen und Ausgaben stehen auf der einen Seite, das Vermögen auf der anderen. Mit der Modernisierung auf das Doppik-Verfahren stehen Ertrag und Aufwand sowie das Ressourcenverbrauchsprinzip im Vordergrund. In Markdorf ist Doppik seit 2009 ein Thema, seit 2016 sind die Mitarbeiter intensiv damit beschäftigt. Einen großen Punkt können sie dabei schon fast als erledigt abhaken: Die Vermögensbewertung. Wie bei einem Unternehmen üblich muss jetzt auch die Verwaltung festhalten, was sie besitzt – dazu zählen etwa Grundstücke und Gebäude, aber auch Straßen und Kanäle. Rund 1800 Positionen macht das in Markdorf aus.

Bernd Habnitt veranschaulicht das mit einem Beispiel: Wenn eine Straße gebaut wird, 100 000 Euro kostet und auf 50 Jahre abgeschrieben wird, stehen künftig 2000 Euro pro Jahr im Haushalt der Stadt. Aber auch bestehende Straßen müssen erfasst werden. Dafür werden teils alte Rechnungen hervorgekramt, teils Tabellen mit Pauschalwerten zurate gezogen. Bisher konnten Abschreibungen geltend gemacht werden, jetzt müssen sie es. Damit wolle der Gesetzgeber erreichen, dass eine Kommune bedarfsgerechter arbeitet. "Teile kennen wir, doch die Art und Weise ist komplett anders", sagt Hohenhausen zur Funktionsweise. Für die Eigenbetriebe hat Amtsleiter Habnitt bereits doppisch gearbeitet, neben dem städtischen Haushalt sollen jetzt auch der Gemeindeverwaltungsverband (GVV), der Abwasserzweckverband (AZV) und die Emil-und-Maria-Lanz-Stiftung umgestellt werden.

Doppik bedeutet eine Veränderung für alle Beteiligten: Die Stadtverwaltung mit all ihren Mitarbeitern und den Gemeinderat. "Die müssen natürlich mitgenommen werden, die müssen es ja verstehen", sagt Habnitt. Denn vergleichbar seien die beiden Haushaltsführungen nicht, auch wenn auch künftig einige kameralistische Elemente enthalten sein werden. Mit der Umstellung könnten sich auch Rollen wandeln: Künftig wird es sieben Teilhaushalte statt zehn Einzelbereiche geben, dadurch sind neue Zuständigkeiten denkbar. Dazu gehört auch eine neue Denkweise in Budgets. Bisher liegen die fachliche und die finanzielle Einschätzung in zwei Händen. Habnitt hält auf lange Sicht für möglich, dass diese Verantwortung künftig eine Person trägt.

Bis dahin werden noch einige Monate vergehen. Um die Einführung zu stemmen, setzt die Verwaltung auf Schulungen und eine betreuende Firma, die Markdorf und den umliegenden Gemeinden eine Art Fahrplan an die Hand gibt. Habnitt sieht mit der Umstellung Probleme auf die Kämmerei zukommen, ist aber zuversichtlich – es gebe ohnehin kein Zurück mehr. Ob Markdorf damit finanziell auf dem Papier besser oder schlechter da stehen wird, kann er noch nicht sagen. Systembedingt stehen Gemeinden aber auf dem Doppik-Papier häufig schlechter da als mit der kameralistischen Haushaltsführung. Vielleicht ist das der Grund, weshalb die Landesregierung selbst weiterhin kameralistisch haushalten wird.

Kommunaler Haushalt im Wandel: Von der Kameralistik zur Doppik