Markdorf Die Markdorfer Ampel-Baustelle hat ein Ende

Am Donnerstag oder Freitag soll die neue Leuchte am Latscheplatz montiert werden

Markdorf (gup) Der umgefahrene Leuchtenmast mit Ampeldrücker für gehbehinderte Personen am Latscheplatz soll noch in dieser Woche abgebaut und durch einen neuen ersetzt werden. Dies teilt auf Anfrage des SÜDKURIER Dietmar Gutermann vom Stadtbauamt mit. Damit reagiert die Stadt auf den im SÜDKURIER abgedruckten Leserbrief vom Samstag, in dem sich der Leimbacher Franz Ruff über die unschöne Situation mit der verbogenen Leuchte und den rot-weißen Absperrbaken beschwert hatte.

Die Leuchte war bereits Anfang Mai umgefahren worden. Seither ist der Latscheplatz von den Baustellenutensilien "verunziert". Ruff hatte auch kritisiert, dass der Anblick gerade auch bei Urlaubern einen schlechten Eindruck hinterlasse. Am 23. Mai, so Gutermann, sei die neue Leuchte bei der Netze BW bestellt worden. Da sie aber mit zusätzlichem Handdrücker ausgestattet werde, sei sie keine Lagerware. Die Lieferzeit betrage sechs bis acht Wochen. Ende Juli sei sie dann an den Bauhof angeliefert worden.

Nun müsse die Montage aber durch zwei Firmen erfolgen: Der Subunternehmer der Netze BW sei für den Leuchtkörper zuständig, Siemens dann für die Montage und Programmierung der Fußgängerampel. Aus diesem Grund, so Gutermann, müsse für die Montage ein gemeinsamer Termin koordiniert werden. Dies sei aber nicht einfach gewesen, wegen der Handwerkerferien und der Urlaubszeit. In der vorletzten Juliwoche habe dieser gemeinsame Termin dann aber fixiert werden können. Entweder am Donnerstag oder am Freitag werde die neue Leuchte mit dem zugehörigen Handdrücker für die Ampel aufgestellt und angeschlossen.

Noch ein wenig länger wird es hingegen dauern, bis der Ersatz für die historische Gussleuchte am Obertor da ist, teilt die Stadtverwaltung mit. "Auf die Leuchte am Obertor warten wir schon ein halbes Jahr", so Gutermann. Die wiederum ist aber eine Einzelanfertigung. Immerhin konnte am Montag aber bereits der Ausleger der historischen Leuchte am Rathaus montiert werden, die im März von einem Lkw beschädigt worden war.