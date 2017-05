Markdorf Die Jakob-Gretser-Grundschule wird umgebaut

Kein Abriss: Der Markdorfer Gemeinderat beschließt einen Umbau mit Neubauten. Für das weitere Vorgehen ist ein EU-weites Architektenverfahren nötig.

Der Gemeinderat hat am Mittwochabend die konkrete Umbauplanung für die Jakob-Gretser-Grundschule auf den Weg gebracht. Die größte Grundschule im Landkreis soll durchgängig vierzügig ausgebaut werden, dafür sind umfassende Um- und Neubaumaßnahmen nötig. Realisiert wird von den drei im September vorgestellten Varianten die Variante, die einen Abriss des 90er-Jahre-Anbaus und eine Renovierung des Bestandsgebäudes sowie Erweiterung des Mensa-Anbaus vorsieht. Anstelle des südlichen älteren Sternform-Anbaus soll ein neuer Baukörper errichtet werden, in den auch eine Einfeld-Turnhalle integriert ist. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Für die Architektenauswahl ist ein EU-weites Vergabeverfahren nötig, da die Architektenleistung bei einem Gesamtkostenvolumen von geschätzten rund 17 Millionen Euro deutlich über der Grenze von 209 000 Euro liegen wird. Das Vergabeverfahren wird im Auftrag der Stadt von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (LBBW KE) betreut, zu Kosten von rund 37 850 Euro. Auch diesen Beschluss fällte der Rat einstimmig. Die LBBW KE hatte bereits den Architektenwettbewerb Umzug Rathaus ins Bischofsschloss betreut. Die Stadt habe mit dem Büro "hervorragende Erfahrungen" gemacht, hieß es. Für Planungsleistungen sind im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 100 000 Euro eingestellt.

Jochem Schneider vom Stuttgarter Büro schneidermeyer stellte die Grundzüge nochmals vor. Danach sollen sich pro Stockwerk jeweils mehrere Tandem-Klassenräume um einen Cluster-Freiraum gruppieren, in dem die Schüler freien Arbeiten jenseits des gewöhnlichen Unterrichts nachgehen können. Der Neubau anstelle des alten südlichen Anbaus wäre rechteckig, mit der Einfeld-Turnhalle im Untergeschoss. Der Altbau wäre direkt mit dem Neubau verbunden, zwischen beiden Teilen wäre das zentrale Treppenhaus angebracht, das direkt ins Freie führen und somit auch dem Brandschutz Genüge leisten würde. Auch das Brandschutzproblem im Dachgeschoss wäre mit dem Neubau gelöst.

Auf Nachfrage von Martina Koners-Kannegießer (CDU), ob auch konkrete Pläne für die Außengestaltung vorlägen, sagte Bürgermeister Georg Riedmann, dass dies noch nicht der Fall sei. Der Außenbereich bleibe definitiv erhalten, leicht neu gestaltet. "Aber die Frage der Anlieferung und Abholung der Kinder werden wir auf alle Fälle optimieren, eventuell mit Parkbuchten", betonte er. In vier bis sechs Monaten könnte die Ausschreibung erfolgen, antwortete Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel auf eine weitere Frage der CDU-Rätin. Die CDU sei "von dieser Lösung sehr angetan", sagte Koners-Kannegießer. Auch die UWG, so Christiane Oßwald, sei überzeugt, dass die Planung "gutes Arbeiten und Lernen" an einer vierzügigen Schule ermögliche, ungeachtet, dass die UWG sich noch mehr Erweiterungsmöglichkeiten gewünscht und einen dritten Schulstandort favorisiert habe. In vielen Monaten sei diese Variante gemeinsam erarbeitet worden, so FW-Chef Dietmar Bitzenhofer. Nun sei es an der Zeit, einen Punkt zu machen und nicht erneut Diskussionen um Erweiterungen oder zusätzliche Cluster zu eröffnen.

